Tam Kapanmada Verilen Yardımlara Bir Yenisi Daha Eklendi! Kaymakamlıklar Herkese 900 Lira Yardım Verecek

Koronavirüs salgınının ülkemizde hala kontrol altına alınamaması, ekonomik olarak zaten zor durumda olan vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Koronavirüsle mücadele için alınan önlemler kapsamında işinden olan, borç batağına batan vatandaşlar normalleşme sürecinde tam toparlanmaya başlamışken vaka sayıları yeniden arttı. Vaka sayılarını azaltmak isteyen devlet, kısıtlamaları artırdı ve “tam kapanma” adı verilen sürece geçileceğini duyurdu.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında önlemlerin sıklaştırıldığı ve tam kapanma dönemine geçtiğimiz bu günlerde sosyal bir devlet olan ülkemizvatandaşların maddi sıkıntılarını hafifletmek için harekete geçti. Tüm kurumları ile birlikte bu süreçte işsiz kalan, borcu olan, kirasını ödeyemeyen, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşların hepsine yardım eli uzattı. Aile Bakanlığı tarafından verilen maddi yardımların yanı sıra kaymakamlıklar da ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sağlamaya başladı. Çok sayıda kalemde yardım sağlayan kaymakamlıklar bu sefer de çocuğu olan ailelere destek vereceğini açıkladı. Eğitim masraflarının giderek arttığı bu dönemde çocuğu anaokulu, ilköğretim, lise veya üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına kaymakamlıklar koşacak. Bugünlerde yaşanan maddi sorunların çocukların eğitim hayatını etkilememesi için başlatılan bu yardım kapsamında 500 lira ile 900 lira arasında karşılıksız geri ödemesiz maddi destek verilecek.

Anaokuluna giden çocuğu olan ailelere 500 lira

İlköğretimde okuyan çocuğu olan ailelere750 lira

Lisede okuyan çocuğu olan ailelere 800 lira

Üniversitede okuyan çocuğu olan ailelere de 900 lira maddi yardım yapılacak. Yardımdan yararlanmak için belirli şehirlerde ikamet etme şartı aranmayacak yani herkes bu yardımdan yararlanabilecek. Bu sayede maddi olarak zor zamanlar geçirenailelerin çocuklarının eğitimi aksamayacak.

KAYMAKAMLIK YARDIMLARINA NASIL BAŞVURULUR?

Kaymakamlıklar tarafından verilen yardımlardan yararlanmak için öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden başvuru yapacağınız yardımla ilgili gerekli evrakları ve başvuru formunu temin etmelisiniz. Daha sonra, ikamet ettiğiniz ildeki kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardımlaşma bürosuna gidip başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Başvurusunu ileten vatandaşların bilgileri incelenir ve gelir durumuna bakılır. Gerekli koşulları sağladığı tespit edilen vatandaşlar bu yardımlardan düzenli olarak yararlanabilecektir. Yardım almaya hak kazanan ailelere her ay düzenli olarak PTT ve Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapılacaktır.

HERKESE YARDIM VERİLİYOR

Kaymakamlıklar tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yapılan yardımların arasında barınma, giyecek, yiyecek ve yakacak yardımları da bulunmaktadır. Öğrencilere, işsiz kalan vatandaşlara da yardım veren kaymakamlıklar bu zor dönemde vatandaşın yanında olmaktadır. Yukarıda söz ettiğimiz yardımların yanı sıra gerekli şartları taşıyan kişilere kaymakamlıklar tarafından verilen yardımlar şunlardır;

65 yaş üstü vatandaşlara maaşlar

Bayramlık yardımı

Bebek maması ve bez yardımı

Eğitim/öğretim yardımı

Engelli raporu sahiplerine maaş yardımı

Eşi cezaevinde olan kadınlara sosyal yardımlar

Evde bakım parası ödemeleri

Gıda desteği

Çocuk yardımı

Kıyafet desteği

Kira yardımı

Muhtaçlık maaşları

Para yardımı

Sosyal destek yardımları

Şartlı sağlık destekleri

Tıbbi malzeme desteği

Yakacak yardımı

Yatalak hasta bezi yardımları

ÇOCUĞU OLMAYANLARA DA MADDİ YARDIM VERİLECEK

Çocuğu olmayan ancak maddi desteğe ihtiyacı olan vatandaşlar da çaresiz bırakılmadı. Kaymakamlıktan açıklama geldi ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara da 600 lira ile 821 lira arasında maddi yardım yapılacağı müjdelendi. Bununla birlikte kira yardımı, yakacak yardımı gibi diğer yardımlar da çocuksuz ailelere de yapılacak.