Taksilerde Yüzde 20 İndirim ve Toplu Taşıma Kartı İle Ödeme Dönemi Başladı!

Koronavirüs salgını sürecinde, insanlar kalabalık toplu taşımaları kullanmak yerine taksilere yöneldi. BiTaksi, harika bir kampanyaya imza atarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı. Taksi ödemelerini İstanbulkart ile yapabilecek olan kullanıcılar taksilere 11 Şubat’a kadar yüzde 20 indirimle binebilecek.

İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM A.Ş. ile BiTaksi arasında önemli bir işbirliğine imza atıldı.

BiTaksi’nin ödeme yöntemleri arasına İstanbulkart da eklendi. Ödeme yöntemi olarak İstanbulkart’ı seçen kullanıcılar ‘BiTaksi Gönder’ seçeneğine basıp taksi çağırdıklarında 11 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanabilecek.

Taksi ile yaptıkları yolculukların sonunda ödeme kısmına geçtiklerinde kullanıcıların telefonlarına bir ödeme ekranı gelecek. İstanbulkart’ını telefonlarının arka kısmına dokunduran yolcular kolay bir şekilde ödemelerini gerçekleştirmiş olacak. Bu sayede İstanbullular hem güvenli, hem ucuz, hem de temassız bir yolculuk yaşayacaklar.

İstanbulkart ile taksi ödemesi seçeneği, kişinin kartında yeterli miktarda bakiyesi olması durumunda geçerli olacak. NFC ayarlarını açan Android telefonlar ve iPhone 7 ve sonrası telefon modelleri bu uygulamayı kullanabilecek.

BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz, yaptığı açıklamada Türkiye’nin ve dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan İstanbul’da bunca farklılığa kucak aşan bir şehre hizmet etmenin büyük oranda özveri istediğini ve yaptıkları her yenilikte halkın hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi. İstanbulkart’ın artık sadece bir ulaşım kartı olmaktan çıktığını, şehrin yaşam kartı haline geldiğini belirterek bu vizyondan yola çıkarak şehrin pek çok noktasında bu kartlarla ödeme yapma şansı sunduklarını söyledi. İstanbulkart’ı her alanda geçerli kılmak için yaptıkları çalışmaların sayısını her geçen gün artırdıklarının altını çizdi. Ekosistemlerine BiTaksi’yi de ekleyerek ulaşımdaki güçlerini taksilerde de yaygınlaştırdıklarına dikkat çekti.

İSTANBULLULARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK

BiTaksi CEO’su Kaan Sancaklı tarafından yapılan açıklamada da taksi kullanıcılarına kolay, hızlı ve teknolojik bir ulaşım çözümü sunmak için var gücüyle çalıştıkları belirtildi. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı pandemi döneminde yolcuların kolay ve temassız bir yolculuk yapmaları için gereken her şeyi yaptıklarını ve yapacaklarını söyledi. Yıllardır BiTaksi tarafından sunulan dijital ödeme seçeneklerinin her geçen gün arttırdıklarını belirten Sancaklı, İBB ile ortaklaşa çalışarak İstanbulluların hayatını bir kez daha kolaylaştırdıklarını dile getirdi.