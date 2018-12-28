Tahıl, diğer bitkisel ürünler ve sebze üretimi 2018'de düştü

İstanbul, 28 Aralık () – Tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde yıllık üretim miktarları yüzde 5.8 ve sebzelerde yüzde 2.6 azalırken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 0.8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018’de bir önceki yıla göre;

- tahıl ve diğer bitkisel ürün üretimi yüzde 5.8 azalarak 68.4 milyon tondan 64.4 milyon tona,

- sebzelerde yüzde 2.6 azalarak 30.8 milyon tondan 30 milyon tona düşerken,

- meyveler, içecek ve bitkilerinde yüzde 0.8 artarak 22.1 milyon tondan 22.3 milyon tona çıktı.

TÜİK verilerine göre;

Tahıl üretim miktarları 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 4.8 düşerek 34.4 milyon tona gerilerken;

- buğday üretimi yüzde 7.0 azalarak 20 milyon tona,

- arpa üretimi yüzde 1.4 azalarak 7 milyon tona gerilerken,

- yulaf üretimi yüzde 4 artarak 260 bin tona yükseldi ve

- çavdar üretimi değişim göstermeyerek 320 bin ton oldu.

Baklagillerde yıllık üretim miktarlarına bakıldığında;

- yemeklik bakla yüzde 13.8 azalarak yaklaşık 5 bin 900 tona,

- kırmızı mercimek yüzde 22.5 azalarak 310 bin tona,

- yumru bitkilerden patates ise yüzde 5.2 azalarak yaklaşık 4.6 milyon tona düştü.

Yağlı tohumlardan soya üretimi değişim göstermeyerek 140 bin ton olurken, tütün üretimi yüzde 14.4 azalarak 80 bin 200 tona ve şeker pancarı üretimi de yüzde 10.6 azalarak 18.9 milyon tona geriledi.

Sebze ürünleri üretim miktarı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.6 azalarak yaklaşık 30 milyon ton oldu. Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde;

- yumru ve kök sebzeler yüzde 2.5,

- meyvesi için yetiştirilen sebzeler yüzde 2.9 azalırken,

- başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzeler yüzde 1.4 arttı.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinde ise;

- pırasa yüzde 21.5,

- havuç yüzde 12.9,

- sakız kabak yüzde 5.6 artarken,

- kuru soğan yüzde 9.4,

- domates yüzde 4.7,

- kavun yüzde 3.3 azaldı.

2018 yılında Bir önceki yıla göre 2018’de yüzde 0.8 artarak yaklaşık 22.3 milyon tona yükselen meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarlarına bakıldığında bir önceki yıla göre;

- elma yüzde 19.6,

- nar yüzde 7,

- çilek yüzde 10.2 artarken,

- kayısı yüzde 23.9,

- üzüm yüzde 6.4 azaldı.

Turunçgil meyvelerinden mandalina yüzde 6.4 artarken, sert kabuklu meyvelerden fındık yüzde 23.7 azaldı. Dut üretimi yüzde 10.4 azalırken, muz üretimi ise yüzde 35.2 arttı.

Süs bitkileri üretim miktarı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5.7 arttı. Süs bitkileri üretimi içindeki paylar incelendiğinde kesme çiçekler yüzde 61.7 ve diğer süs bitkileri yüzde 38.3'lük paya sahip oldu.

Orkide üretimi bir önceki yıla göre yüzde 16.1, kasımpatı (krizantem) üretimi yüzde 7 ve lisianthus üretimi de yüzde 5.9 arttı. (Grafik)