T-Mobile, ABD merkezini yenilenebilir enerji ile güçlendirecek 

Elif Varan / İstanbul, 17 Ekim () - T-Mobile ABD, çevreci bir adım atarak, 2021 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçeceğini belirtti.

T-Mobile ABD, yerel rüzgar ve güneş enerjisi kombinasyonuna erişim sağlayan bir programa katıldı.

Bu program sayesinde, Washington Bellevue’daki merkeze 2021 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerji ile güç verilecek.

T-Mobile, yeni düzenlemeyle birlikte, enerji maliyetlerinde milyonlarca dolar tasarruf etmeye bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.

T-Mobile CEO’su John Legere, “2021 yılına kadar yüzde yüz yenilenebilir enerji ile güç verilecek. Çünkü bu yapılması gereken doğru ve akıllı bir iş” dedi.

Legere, T-Mobile’ın, çevremiz ve müşteriler için anlamlı olduğu için bu programı seçtiklerini de belirtti.

T-Mobile, yenilenebilir güce bağlı büyük işletmelerden oluşan küresel bir girişim olan RE100′ün bir üyesi.