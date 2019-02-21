Suudi Aramco, Çin’de iki ayrı tesise yatırım yapacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Şubat () – Suudi Aramco, Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Salman'ın bu haftaki ziyareti sırasında iki Çin petrol arıtma ve petrokimya tesisine yatırım yapmak için geçici anlaşmalar imzalayacağını duyurdu.

Aramco'nun üst düzey yöneticilerinin dahil olduğu Suudi Arabistan heyeti, iki günlük bir ziyaret için Perşembe günü Pekin'e gitti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan’ın, Çin eyaleti Liaoning'de bir ortak girişimle rafineri ve petrokimya projesi inşa etmek için Çin savunma şirketi Norincoto ile bir anlaşma imzalayağı belirtildi.

Konuya yakın kaynaklar ayrıca, Aramco'nun Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bir rafineri ve petrokimya kompleksi inşa eden Zhejiang Petrochemical'da bir azınlık hissesi edinme planını resmi hale getirmesinin beklendiğini söylediler.