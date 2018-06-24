Suudi Arabistan’da kadınlar bugün ilk kez yasal olarak araç kullanıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Haziran () – Suudi Arabistan’da kadınlar bugün ilk kez yasal olarak araç kullanmaya başladı.

Geçen yıl Kral Salman bin Abdulaziz Al Saud’un petrol zengini ülkede yapılmakta olan biz dizi reformlar kapsamında kraliyet kararnamesiyle kadınlara da araç kullanma izni verilmesinin ardından, Pazar günü petrol zengini ülkede kadınlar da ilk kez yasal olarak araç kullanabiliyor.

Kadınlara araç kullanma izninin çıkmasının üzerine, araç çağırma uygulaması Uber’in yerli rakibi Careem’de de Suudi Arabistan’ın ilk kadın şöförü işe başladı. Enaam Gazi Al-Aswad, Suudi Arabistan’ın Careem uygulamasında ilk kadın şöför oldu.

CNBC’ye konuşan Al-Aswad konuya ilişkin açıklamasında, “Bu eşitlikle ilgili değil, bu beraber ülkemizi inşa etmekle ilgili. Bu toplumla ilgili. Ülkenin sosyal dokusu 10 yıl içinde gençlerle ve yeni nesille evrimleşecek; herşey değişecek” dedi.

Suudi Arabistan’da kadınların araç kullanması 1957’den beri yasaktı.