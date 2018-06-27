Suudi Arabistan petrol üretimini rekor düzeye çıkaracak

İstanbul, 27 Haziran () - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) arz artışı kararının ardından, Suudi Arabistan, petrol üretimini Temmuz ayında rekor düzeye tırmandırmaya hazırlanıyor.

OPEC üyesi ülkeler, geçen hafta Viyana’da gerçekleştirdiği olağan toplantısında, geçen yıl Rusya ile birlikte kıstıkları petrol üretimini yeniden artırmayı kararlaştırdı.

Suudi Arabistan petrol sektörüne yakın kaynaklara göre, en büyük patrol üreticisi, Temmuz ayında üretimi tarihin en yüksek düzeylerine yükseltecek.

Buna göre, Haziran ayında günlük ortalama üretimin 10.8 milyon varile çıkması beklenen Suudi üretiminin, Temmuz ayında günde 11 milyon varil ile yeni rekor düzeye fırlayacak.

Diğer yandan ABD, İran'dan petrol ithalatı yapan müttefiklerinden, bu alımlarını Kasım ayından itibaren sonlandırmalarını istemeye hazırlanıyor.

ABD basınının "Pentagon kaynaklarına" dayandırdığı haberlere göre, ABD yönetimi müttefiklerinden petrol alım planlarını, İran alımlarını Kasım ayında "tamamen durdurmayı" hedefleyecek şekilde yapmalarını önerecek.

Haberlere göre, bir ABD heyeti de, İran'dan doğacak "arz boşluğu"nun doldurulmasına ilişkin çalışmalar başlatmak üzere, önümüzdeki günlerde Ortadoğu'daki petrol üreticilerini ziyaret edecek.