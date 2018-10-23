Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensi Cemal Kaşıkçı’nın ailesiyle bir araya geldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ekim () – Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ailesiyle bir araya geldi.

Suudi Arabistan’ın devlet yönetimindeki haber ajansı SPA’ya göre, Kral Selman ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı’nın oğulları Salah ve Saleh Kaşıkçı’yı kraliyet sarayında konuk etti ve taziyelerini sundular.

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolmasının ardından, Suudi Arabistan yönetiminden bir açıklama yapılmamıştı. Yönetim, Cumartesi günü Kaşıkçı’nın konsoloslukta çıkan bir kavga sonucu öldürüldüğünü ve ölümünün devletle bir bağlantısı olmadığını açıklamıştı.

