SÜTAŞ’tan Bingöl’e 3 Milyar Liralık Yatırım!

SÜTAŞ, Karacabey, Aksaray ve Tire’nin ardından 4. entegre üretim tesisi için “SÜTAŞ Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi” başlattı ve bu kapsamda, Bingöl Entegre Teknik Hayvancılık Sanayi Yatırımı tüm hızıyla sürüyor. SÜTAŞ, Bingöl’e yapılacak yatırımın bölgesel bir kalkınma projesi olduğunu ifade etti ve Bingöl’ün, SÜTAŞ tesisi ile birlikte bitkisel yem üretimi ve hayvancılık anlamında önemli merkezlerden biri olacağını söyledi.

Bingöl’de kişi başına düşen gelir yüzde 40 artacak

Yıllık 1,22 milyar lira süt hasılası

Şirket raporunda, SÜTAŞ’ın Bingöl’de faaliyete başlamasının ardından hane gelirlerinde ciddi bir artış olacağı, dışa göçün azalması ve nitelikli nüfusun şehre geri dönmesinin söz konusu olacağı belirtildi. SÜTAŞ’a göre 2033 yılında Bingöl’ün GSYH’sinin yüzde 61’ine denk gelen 1,3 milyar dolarlık kısmı şirketin etkisi sayesinde oluşacak. Bu da, kişi başına düşen yıllık gelirin yüzde 40 artması anlamına geliyor.

SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, sütçülük odaklı faaliyetlerin diğer sektörleri de hareketlendireceğini belirtti. Tesis tam kapasite ile çalıştığında süt hasılasının yıllık 1,22 milyar lira olacağını belirten Yılmaz, yıllık ekonomik faaliyet toplamının da 2,94 milyar lira olmasının beklendiğini aktardı. Yılmaz, SÜTAŞ’ın Bingöl hamlesine ilişkin olarak “"Tesiste 1012 kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz. Şimdiden 168 kişi çalışmaya başladı. Bunların yüzde 95'i Bingöl ve çevre illerden. 8 yıldan beri Bingöllü gençler bu iş için hazırlandılar, şimdi kendi projelerine, memleketlerine, işlerinin başına döndüler. Bu tesisin, bu yatırımın toplam değeri 1 milyar 115 milyon lira. Sözleşmeli üretimle yavaş yavaş bitkisel üretim başladı. 4,3 milyon lira sadece geçen yıl deneme üretimi kapsamında yapılan sözleşmeli üretimlerin yarattığı bir gelir var. Gübre başlayınca elektrik üretimi de yavaş yavaş başladı. İnşallah nisan ayından itibaren süt fabrikası, mayıs ayından itibaren de yem fabrikası üretime başlamış olacak ve tesislerimiz mayıs ayının ikinci yarısından itibaren açılmaya hazır hale getirilecek.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 14:50