Sürücülere kötü haber geldi ! Zam yolda ...

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası tarafından sürücüleri üzecek bir açıklama yapıldı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası yaptığı açıklamada 26 Ekim Perşembe günü itibariyle benzine zam yapılmasının beklendiğini duyurdu.