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Sürücülere kötü haber geldi ! Zam yolda ...

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası tarafından sürücüleri üzecek bir açıklama yapıldı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası yaptığı açıklamada 26 Ekim Perşembe günü itibariyle benzine zam yapılmasının beklendiğini duyurdu.

24 Ekim 2017 Salı 10:52
Sürücülere kötü haber geldi ! Zam yolda ...

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) , resmi internet hesabından yayımladığı açıklamada "24-25 Ekim 2017 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. 26 Ekim Perşembe günü benzin grubunda fiyat artışı beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Benzine en son 6 Eylül tarihinde zam yapılmıştı.Üzerinden 50 gün geçmesine rağmen Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası benzine yeniden zam yapılacağını açıkladı.Yapılan zamlar sonrasında İstanbul'da benzin 5.18 liradan 5.27 liraya yükseltilmişti.

Yapılması beklenen zamın benzin oranlarında nasıl bir değişiklik yapacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda .

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