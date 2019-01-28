Suriyeli sığınmacılara istihdam desteği

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) tarafından Dünya Bankası iş birliğinde hazırlanan 'Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği' projesi hayata geçirildi. Pilot iller İstanbul, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'da uygulanacak proje ile 7 bin 400'ü Suriyeli, 14 bin 800 kişiye ulaşılarak mesleki becerilerinin geliştirilmesi sağlanacak.

'Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği' projesinin açılış toplantısı Ankara'da otelde gerçekleştirildi. Programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, İş-Kur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuela Vinals ve Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Strateji ve Operasyon Direktörü Mariam Sherman katıldı.

48 MİLYON EURO BÜTÇELİ

Toplam 48 milyon euro bütçeli proje ile Suriyeli sığınmacıların ve Türk vatandaşların, aktif iş gücü programlarından faydalandırılarak istihdam oranının artırılması hedeflendi. Toplam 30 ay sürecek proje, pilot iller İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana'da uygulanacak. Projeyle 7 bin 400 Suriyeli sığınmacı ve 7 bin 400 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 14 bin 800 farklı kişiye ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında katılımcıların, İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri, Türkçe Dil Eğitimleri, Beceri Eğitim Kursları, Uygulamalı Eğitim Programları ve İş Gücü Piyasası Uyum Programları ile niteliklerinin ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi sağlanacak.

1 MART'TA BAŞLAYACAK

İş-Kur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, projenin Avrupa Birliği'nce (AB) hayata geçirilen Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı kapsamında, Dünya Bankası iş birliğinde hayata geçirildiğini söyledi. Uzunkaya, "Projemiz kapsamında yer alan kurs ve eğitim programlarını 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla uygulamaya başlamayı hedefledik. Sığınmacıların yoğun yaşadığı İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana gibi illerde gerçekleştirilecek faaliyetler hedef kitleye dokunmak, onların ihtiyaçlarını görmek ve yerinde çözüm üretmek adına önemli aşamalar kaydedilmesini sağlayacak. Projemizin uygulama dönemi 2021'de sona erecek olsa da biz bu hedeflerin de ötesinde bir çalışma ve uyum iradesi ile 2020'nin ilk döneminde projemizin hedeflerinin ve göstergelerinin hepsini tamamlamayı kendimize hedef edindik" dedi.

'SANATA, SPORA, EKONOMİYE KATILMALARINI SAĞLAYACAK'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ise Türkiye'nin 2011 yılından bu yana 3,6 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Bu süreçte ulusal kaynaklarımızla, pek çok önemli çalışmaya imza atarak, çalışanlara ve sektöre yol gösteren ve destek sağlayan bir konumda olduk. Türkiye'de bulunan Suriyelilerin sanata, spora ve ekonomiye katılmalarını sağlayacak politikalar yürütüyoruz. İstihdamı artırmaya yönelik uyguladığımız 17 farklı prim desteğinden her ay 1,7 milyona yakın işverenimiz, 11 milyondan fazla sigortalımız yararlanıyor. Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004'ten bu yana 146,6 milyar liralık teşvikten işverenlerimizi yararlandırdık. Bugün açılışını yaptığımız 'Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi' ile istihdamı artırmaya yönelik hedeflerimize bir adım daha yaklaşmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.



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