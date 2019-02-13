Sur Yapı, Evim Türkiye Fuarı’nda 250 milyon liralık satış görüşmesi yaptı

İSTANBUYL, () - SUR Yapı, 08 – 10 Şubatta Düsseldorf kentinde gerçekleşen Evim Türkiye Fuarı’nda İstanbul ve Antalya’daki 15 projesini tanıttı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen fuarda yaklaşık bin kişiyi ağırlayan Sur Yapı, 250 milyon liralık satış görüşmesi yaparak 100 milyon liralık konut, ofis ve dükkan opsiyonu yaptı.

08 – 10 Şubat tarihlerinde Almanya’nın Düsseldorf şehrinde Evim Türkiye Fuarı’na katılan Avrupalı Türkler, Sur Yapı’nın İstanbul ve Antalya’daki kampanyalı konut, ofis ve dükkanlarını hakkında bilgi sahibi oldu. Tüm projelerle yakından ilgilenen Avrupalı Türklerle 250 milyon liralık satış görüşmesi ve 100 milyon liralık konut, ofis ve dükkan opsiyonu yapıldı.

Evim Türkiye Fuarı’na yalnızca Almanya Düsseldorf’tan değil, Almanya’nın diğer şehirlerinden ve çevre ülkelerden de ziyaretçiler katıldı. 3 günde 6 bini aşan ziyaretçi sayısıyla 400 milyon liralık satış bağlantısı kuruldu.

Son 6 ayda 500 konut, ofis ve dükkan alımı yapan Avrupalı Türkler, Sur Yapı’ya da yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1000 kişiyi standında ağırlayan Sur Yapı, 250 milyonluk satış görüşmesi ve 100 milyonluk konut, ofis ve dükkan opsiyonu yaptı.

İSTANBUL VE ANTALYA’DAN TOPLAM 15 PROJESİNİ TANITTI

Sur Yapı, Evim Türkiye Fuarı’na İstanbul’dan şu projeleriyle katıldı:

Avrupa yakası: Kâğıthane’de Tempo City, Topkapı’da Topkapı Evleri, Ispartakule’de Bahçeyaka, Bahçekent’te Semt Bahçekent, Eyüp’te Axis İstanbul Ofis, Güneşli ’de Mirage Dükkan; Anadolu yakası: Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Sultanbeyli’de İlkbahar ve Gölbahçe Evleri, Koşuyolu’nda Excellence, Ümraniye’de Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe’de YeşilMavi.

Antalya’da, Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan, yatırım değeri 8 milyar lira olan ve 19 bin bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya projesi de fuarda yer aldı. Ayrıca Tempo City, Semt Bahçekent ve Antalya Projeleri’nin de maketleri, fuardaki Sur Yapı standında sergilendi.

“PROJELERİMİZE YOĞUN İLGİ VE TALEPLE KARŞILAŞTIK”

Fuar hakkında konuşan KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Fuarda toplam 15 projemizi tanıttık. Antalya projemiz, Kağıthane Tempo City ve Bahçekent’teki Semt projelerimizin de maketleriyle katıldık. 1 milyon 300 bin metrekare alanıyla yeşil ve mavinin iç içe olduğu Antalya’nın özüne uygun modern bir şehir olan Antalya Projemiz Avrupalı Türkler tarafından yoğun ilgi gördü. Çok sayıda satış görüşmesi yaptık. Ayrıca İstanbul’daki projelerimiz için de yoğun ilgi ve taleple karşılaştık” dedi.

“TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN BAŞARILI BİR TEST SÜRÜŞÜ OLDU”

Fuarın, Türkiye gayrimenkul sektörü için başarılı bir test sürüşü olduğunu ifade eden Altan Elmas, “Yabancılara yapılan satışların ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ilgisinin arttığı bir dönemde çok doğru bir adım oldu. Bu fuarların devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tarz işlerin sürekli yapılmasıyla daha başarılı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu sebeple de yurt dışında konut satışının döviz kazandırıcı hizmet olarak kabul edilmesi gerekmektedir. İhracatçılarımızın aldığı fuar ve tanıtım desteğini sektörümüz dış satım için de almalı. Bu başarılı fuarların devamlılığında devletimizin desteği önemlidir” diye konuştu.

9 MARTA KADAR KÖLN CITY AVM’DE OLACAKLAR

Fuarın hemen ardından Köln City AVM’de 9 Mart tarihine kadar projelerini tanıtmaya devam edecek olan Sur Yapı, kampanyalı konut, ofis ve dükkanlarını Köln’deki satış noktasıyla Avrupalı Türklerle buluşturmaya devam edecek.