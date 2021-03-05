Şubat Ayının Zam Şampiyonu Ürünleri Belli Oldu! İşte Şubat Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler

Geçtiğimiz günlerde Şubat ayı enflasyon oranları açıklanmıştı. Buna bağlı olarak Şubat ayında fiyatı en fazla yükselen ve en fazla ucuzlayan ürünler de belli oldu. Şubat ayında fiyatı en fazla artan ürünün dolmalık biber, en çok düşenin ise evcil hayvanlar için gıda harcamaları olduğu öğrenildi.

DOLMALIK BİBERDE REKOR ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, geçen ay fiyatı en çok yükselen ürün olan dolmalık biberin ardından yüzde 19,92 artış ile kabak gelirken, üçüncü sırayı da yüzde 19,47 ile salatalık aldı.

2021 Şubat ayında fiyatı en çok artış gösteren diğer ise sırasıyla yüzde 16,06 ile patlıcan, yüzde 15.06 ile limon, yüzde 13,97 ile mandalina oldu.

Söz konusu ayda fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 19,04 ile evcil hayvanlar için gıda harcamaları olarak kaydedildi. Bu ürünleri yüzde 14,11 ile karnabahar, yüzde 10,42 ile ıspanak, yüzde 9,22 ile kolonya, yüzde 8,93 ile yumurta takip etti.

2021 ŞUBAT AYINDA FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER LİSTESİ

TÜİK tarafından yayınlanan tüketici fiyatları endeksine göre, Şubat ayı baz alındığında fiyatı en çok artan/azalan ürünler ve bu ürün fiyatlarının Ocak ayına göre değişim oranları şu şekildedir;

Dolmalık Biber yüzde 26,96 Kabak yüzde 19,92 Salatalık yüzde 19,47 Patlıcan yüzde 16,06 Limon yüzde 15,06 Mandalina yüzde 13,97 Kaşar Peyniri yüzde 10,01 Tavuk Eti yüzde 6,80 Tereyağı yüzde (Kahvaltılık) 6,59 İlaçlar yüzde 6,09 Süt yüzde 5,17 Beyaz Peynir yüzde 4,99 Havuç yüzde 4,79 Yoğurt yüzde 4,62 Kesme Şeker yüzde 4,43 Dana Eti yüzde 3,88 Emar Ücreti yüzde 3,75 Maden Suyu ve Sodası yüzde 3,68 Sucuk yüzde 3,61 Diş Çekme Ücreti yüzde 3,48

2021 ŞUBAT AYINDA FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER LİSTESİ

Şubat ayında fiyatı en fazla düşen ürünler ve bu ürünlerin Ocak ayına göre değişim oranları ise şu şekilde;