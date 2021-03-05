Şubat Ayının En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu! Zirve Yine Değişmedi

Geçtiğimiz günlerde ODD’nin açıkladığı verilere göre 2021 Şubat ayında en çok satılan otomobil markası yine Fiat olurken, en çok satılan hafif ticari araç markasının da Ford olduğu kaydedildi. Spor ve lüks araba satışları listesinde ise Ferrari’nin Şubat ayında hiç satış yapamaması dikkat çekti.

Binek ve hafif ticari araçların oluşturduğu toplam otomotiv pazarında; Fiat, en çok satılan otomobil markaları listesinde zirveyi yine bırakmadı ve 10 bin 933 adet satışla ilk sırada yer aldı. Fiat’ın arkasından ise 6 bin 331 adet satışla Renault ve 5 bin 736 adetle Ford geldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) elde ettiği verilere göre, 2020 yılının Şubat ayına kıyasla, 2021 Şubat ayı Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 24,2 büyüdü ve 58 bin 504 adet satış gerçekleşti.

Şubat ayında hafif ticari araç satışlarında yüzde 46,4 artış yaşandı ve 13 bin 755 adet satış gerçekleşti. Otomobil satışlarında ise hafif ticari araç satışında olduğu gibi yüksek miktarda artış olmadı fakat yine de yüzde 18,6 arttı ve 44 bin 749 adet satış yapıldığı kaydedildi.

TOPLAM SATIŞTA ZİRVEDE OLAN 5 MARKA

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, Şubat ayında binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışları listesinde ilk sırayı 10 bin 933 adet satışla Fiat alırken, ikinci sırada 6 bin 331 adetle Renault, üçüncü sırada da 5 bin 736 adetle de Ford aldı. Bu markaların ardından ise 5 bin 601 adet satışla Volkswagen, 3 bin 876 adet satışla da Toyota geldi.

EN ÇOK SATILAN İLK 5 OTOMOBİL FİRMASI

Geçtiğimiz ayda en fazla otomobil satışı yapan markanın 7 bin 147 adetle Fiat olduğu açıklandı. Fiat’ı yine 5 bin 982 adetle Renault izledi. Toplam otomotiv satışları listesinden farklı olarak Volkswagen otomobil satışlarında atak yaptı ve 4 bin 286 adetle üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada ise 3 bin 814 adetle Toyota, 2 bin 742 adetle Peugeot yer aldı.

HİÇ FERRARİ SATILMADI

Şubat ayında da spor ve lüks araçlar satılmaya devam etti ancak cep yakan pahalılığı ile dikkatleri üzerine çeken Ferrari’nin bu ay hiç satış yapamadığı görüldü. En çok satılan lüks markanın ise 43 satışla Porsche olduğu ortaya çıktı.

HAFİF TİCARİDE EN ÇOK SATAN ARAÇLAR

Hafif ticari araç segmentine ise diğer listelerin zirvesinde olan Fiat ilk sırayı 4 bin 391 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştiren Ford’a kaptırdı.