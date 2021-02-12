Şubat Ayında Faizler Artacak Mı? Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapar Mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020 yılının son aylarından bu yana yaşanan gelişmeler nedeniyle faizleri indirmiyordu. Politika faizleri %17 oranına kadar yükselmişti. Fakat dolar kurunda yaşanan düşüşler nedeniyle vatandaş faiz indirimi bekler oldu. Peki faiz indirimi ne zaman gelecek? Şubat ayında Merkez Bankası faiz indirimi ya da faiz artırımı yapar mı? İşte bizde sizler için piyasa beklentilerini derledik. Ayrıntılar haberimizde.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yükselen döviz kuru, artan enflasyon ve hayat pahalılığının önüne geçmek için faizleri yüksek tutarak Türk lirasının küresel anlamda değerini arttırmaya çalışıyor. Merkez Bankası’nın kararlı duruşu, Ekonomi yönetiminde üst düzeyde yapılan isim değişiklikleri ve güçlü reform sözleriyle de durulma yakalanmış durumda. Dolar kurunda aylardır sistemli düşüşler yaşanıyor. Hatta dolar kuru son 6 ayın en gerisinde diyebilir. Peki bundan sonra ne olacak? Piyasaların beklentisi ne yönde?

FAİZ ARTTIRIMI GELECEK Mİ

Foreks tarafından yapılan ankete göre ise Merkez Bankası’nın şubat ayında izleyeceği politikaya yer verildi. Piyasa beklentilerine göre ise faiz beklentileri;

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası küresel anlamda dikkatle takip edilen merkez bankalarından sadece bir tanesi. Ocak ayında PPK toplantısı sonrasında politika faizleri sabit tutulmuş herhangi bir artırım olmamıştı. Şubat ayında yer alacak PPK toplantısı sonrasından ise neler olacağı merak konusu. Foreks tarafındansa 18 uzman ekonomistin görüş bildirdiği rapor yayımlandı.

EKONOMİSTLERDEN FAİZ BEKLENTİSİ

Foreks tarafından açıklanan değerlendirmelere göre uzman ekonomistler şu an için Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmeyeceğini ön gördü. 18 ekonomistten 5 tanesi faiz kararında artırım olacak derken geriye kalan 13 tanesi değişiklik olmayacağını savundu.

Foreks Tarafından gerçekleştirilen faiz anketinde Merkez Bankası'nın alacağı karara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

75 BAZ PUAN YA DA 100 BAZ PUAN GELEBİLİR

Ekonomistlerden gelen değerlendirmelere göre, uzmanlardan biri Merkez Bankası’nın şubat ayında 75 baz puan diğer 4’ü ise 100 baz puan artırıma gidebileceğini ön gördü.

13 ekonomist ise %17 oranında faizlerin sabit kalmasını bekliyor.

YIL SONUNDA FAİZ NE OLACAK?

Uzmanlar ayrıca 2021 yıl sonu içinde olası politika faiz tahminlerini yayımladı. Buna göre 12 ekonomist yıl sonunda Merkez Bankası’nın politika faizinin %13,50 ila %13,75 arasında olmasını bekliyor.

2021 yıl sonuna dair beklenen en düşük politika faiz oranı %11,50 olurken en yüksek tahmin ise %17 civarında.

ŞUBAT PPK NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın şubat ayına yapması beklene Para Politikaları Kurul toplantısı ise 18 Şubat da yer alacak. Toplantı sonuçları ise her zamanki gibi aynı gün saat 14.00 itibariyle açıklanacak.