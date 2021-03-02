Şubat ayı ihracat rekoru kırıldı!

Şubat ayı ihracat rakamları belli oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'de reform dönemi dâhilinde gerekli hamlelerde bulunulmasıyla birlikte 2021 senesinde üretim ve yatırım alanlarında güç kazanılacağını dile getirdi.

Şubat ayında ihracat ne kadar oldu?

Pekcan, 2021 senesinin Şubat ayında ihracatın, 2020 senesinin Şubat ayına göre yüzde 9,6 artış gösterdiğini ifade etti. İhracatın Şubat ayında 16 milyar 12 milyon dolar olduğunu belirten Pekcan, böylece Şubat ayı ihracat rekorunun kırılmış olduğunu söyledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ne oldu?

Pekcan, yüzde 79,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının 2021 senesinin Ocak ve Şubat ayları itibarıyla yüzde 82,9'a çıktığını ifade etti. Şubat ayında altın haricinde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 86,4 olarak gerçekleştiğini belirten Pekcan, Ocak-Şubat döneminde altın haricinde ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 86,8 olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

Şubat ayında ithalat ne kadar oldu?

Pekcan, 2021 senesinin Şubat ayında ithalatın, 2020 senesinin Şubat ayına göre yüzde 9,8 artış gösterdiğini belirterek, 19 milyar 372 milyon dolar olduğunu ifade etti. Ticaret Bakanı Pekcan, dış ticaret açığının 2021 senesinin Ocak ve Şubat aylarında yüzde 15,3 oranında azaldığını ekledi.

Ocak ayında da rekor kırılmıştı

2021 senesinin Ocak ayında ihracat, 2020 senesinin Ocak ayına göre yüzde 2,5 artış göstermişti. İhracat 2021 senesinin Ocak ayında 15 milyar 48 milyon dolar olmuş, böylece Ocak ayı ihracat rekoru kırılmıştı. Pekcan, 2020 senesinin son çeyreğinde ihracatta gerçekleşen büyümenin sürdüğünü dile getirmişti. 2021 senesinin Ocak ayında ithalat, 2020 senesinin Ocak ayına göre yüzde 5,6 azalmıştı.

İthalat 2021 senesinin Ocak ayında 18 milyar 123 milyon dolara gerilemişti. Pekcan, 2021 senesinin Ocak ayına ilişkin dış ticaret açığının 3 milyar 75 milyon dolar olduğunu söylemişti. 2021 senesinin Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 83'e çıktığını belirten Pekcan, altın haricinde ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 87 olduğunu ifade etmişti.