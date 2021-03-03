Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

2021 senesinin Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. 2021 senesinin Şubat ayında senelik enflasyon, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, yüzde 15,61 oldu. 2021 senesinin Şubat ayında TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) aylık bazda yüzde 1,68 artarken, senelik bazda yüzde 14,97 artış gösterdi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), 12 aylık ortalamalar göz önünde bulundurulduğunda yüzde 12,53 oranında arttı.

Senelik en düşük artışın yaşandığı gruplar

2021 senesinin Şubat ayında artışın 2020 senesinin Şubat ayına kıyasla en düşük olduğu ana gruplar şöyle oldu: Giyim ve ayakkabı yüzde 2,12 ile ilk sırada, eğitim yüzde 6,13 ile ikinci sırada, haberleşme yüzde 6,32 ile üçüncü sırada yer aldı.

Senelik en yüksek artışın yaşandığı gruplar

2021 senesinin Şubat ayında artışın 2020 senesinin Şubat ayına kıyasla en yüksek olduğu ana gruplar ise şöyle oldu: Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 24,53 ile birinci sırada, ev eşyası yüzde 23,25 ile ikinci sırada, ulaştırma ise yüzde 21,43 ile üçüncü sırada yer aldı.

Aylık en düşük ve en yüksek artışın yaşandığı gruplar

2021 senesinin Ocak ayında ana harcama grupları itibarıyla azalma kaydeden ana grup eğitim oldu. Söz konusu grupta yüzde 0,03 oranında azalma yaşandı.

En düşük artışın yaşandığı gruplar şöyle oldu: Haberleşme yüzde 0,31 ile birinci sırada, alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,67 ile ikinci sırada, ulaştırma yüzde 1,12 ile üçüncü sırada yer aldı.

En yüksek artışın yaşandığı gruplar ise şöyle oldu: Sağlık yüzde 4,25 ile birinci sırada, konut yüzde 3,02 ile ikinci sırada, ev eşyası yüzde 2,90 ile üçüncü sırada yer aldı.

293 maddenin ortalama fiyatı arttı

2021 senesinin Ocak ayında 30 maddeye yönelik ortalama fiyatta değişiklik yaşanmadı. 92 maddeye yönelik ortalama fiyatta düşüş meydana geldi. 293 maddeye yönelik ortalama fiyatta ise artış yaşandı.

Özel kapsamlı TÜFE'de artış yaşandı

2021 senesinin Şubat ayında altın, alkollü içecekler ve tütün, enerji ile işlenmemiş gıda ürünleri haricinde TÜFE'de (Tüketici Fiyat Endeksi) Ocak ayına kıyasla yüzde 0,79 artış yaşandı. Aralık ayına kıyasla yüzde 2,44 artış gerçekleşirken, 2020 senesinin Şubat ayına göre yüzde 16,92 artış meydana geldi. 12 aylık ortalamalara kıyasla da yüzde 12,75 oranında artış yaşandı.