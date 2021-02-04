Şubat 2021 Kira Zamları Ne Kadar? Hangi İllere Ne Kadar Zam Gelecek?

TÜİK, TEFE ve TÜFE tarafından ocak ayına dair enflasyon rakamları bizlerle paylaşıldı. Ülkemiz paylaşılan bu rakamlara göre ise birçok ürünün fiyatı ve yapılacak zam oranları belirleniyor. Bu zam oranlarından biri de kiralar yapılan zamlar. Açıklanan enflasyon oranlarına bağlı olarak şubat ayına özgü resmi kira oranları da hesaplanmış oldu. Peki şubat döneminde kira artış oranı ne kadar oldu? Kaç Türk lirası zam geldi bizde sizler için detaylıca haberimizde derledik.

2021 ŞUBAT KİRA ZAM ORANLARI

Kiracılar ve ev sahipleri tarafından her ay kira zam oranları bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre belirlenen bu zamlarla birlikte hem konutların da hem de işyerlerinin kiraları hesaplanıyor.

Bu nedenle hem kiracılar hem de mülk sahipleri tarafından oranlar her ay yıl düzenli olarak takip ediliyor. Binlerce vatandaşımızın sözleşmeleri de açıklanan bu oranlara bu ayda yenilenecek. İşte kiranın belirlenen sınırı;

KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT 2021

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan rakamlara göre şubat ayına kira sözleşmesi sona eren vatandaşlarımız için belirlenen kira zam oranı %12,53 oldu. Aynı zamanda bu rakam uygulanabilecek en yüksek zam miktarı.

2021 şubat ayı için gelen kira zam oranı %12,53 oldu. Siz vatandaşlarımız içinde şöyle örnek bir tablo hazırladık. Kirası 500 Türk lirası olan vatandaşlarımız yeni zam ile birlikte 62 Türk lirası fazla, kirası 750 Türk lirası olanlar ise 93 Türk lirası fazla ödeyecek.

Öte yandan kirası 1000 olan vatandaşlarımız 125 Türk lirası, kirası 1 bin 500 olanlar 187, kirası 2 bin Türk lirası olanlar da 250 Türk lirası fazla ödeme yapacaklar.

Son olarak da kirası 3 bin Türk lirası olan vatandaşlarımız 375 Türk lirası zam alabilirler. Tabi kiracı ve ev sahibi anlaştığı sürece bu oranında çok altında ya da hiç zam artışı olmadan da kira ödemeye devam edebilirler. Bu oranlar TÜİK tarafından belirlenen yasal olarak yapılacak en yüksek zam oranlarıdır.

İŞYERİ / DÜKKAN KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

İş yeri, dükkanlar ve şirketler içinde yine aynı oranlar ele alınacak. 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınacak ve en fazla kira artışı %12,53 olacak.