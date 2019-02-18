Su kaybının önüne geçilecek sistemle 3 bin 500 dönüm arazi sulanacak

İSTANBUL, () - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, milli tarımın kalkınmasına destek olmak için sulamada modern sistemleri yaygınlaştırıyor. Tarımsal faaliyette bulunan vatandaşlara sunulan sulama desteğinin daha verimli olması amacıyla kapalı devre basınçlı sulama sistemlerinin sayısı artırılarak 3 bin 500 dönüm arazi sulanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmaya katkı sağlamak için şehrin köylerinde gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine desteklerini sürdürüyor. İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan 15 gölette, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunan vatandaşlara ücretsiz sulama desteği veriyor.

3 GÖLETTE ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Tarımsal kalkınmaya destek olmak için yeni yatırımlar ile modern sistemleri hayata geçiren İBB, tarımsal sulama göletlerinde. kapalı devre basınçlı sulama sistemini yaygınlaştırıyor. Şu ana kadar dört gölette kapalı devre sulama sistemi hayata geçirilirken üç yeni sistemin daha temeli atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘İkinci 100 Günlük Eylem Planı' içerisinde yer alan 475 bin 430 dönüm tarım arazisinin sulamaya açılması çerçevesinde, çalışmalar başlatıldı.

3 BİN 500 DÖNÜM ARAZİ VERİMLİ VE ÜCRETSİZ SULANABİLECEK

Beykoz Mahmutşevketpaşa, Paşamandıra ve Cumhuriyet Göletinde ilk kez kurulacak olan kapalı devre sulama sistemi için toplam 18 bin 318 metre boru döşeme işlemi gerçekleştirilecek. Mahmutşevketpaşa Göleti’nden 780 dönüm alan, Paşamandıra Göleti’nden de bin 20 dönümlük alan ve Cumhuriyet Göleti’nden de bin 700 dönüm alanın verimli bir şekilde sulanması sağlanarak, İstanbullu çiftçilerin hizmetine ücretsiz olarak sunulacak.

SU KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Kapalı devre basınçlı sulama sistemi ile su kaybı minimum seviyeye düşecek. Açık kanallarda sıkça rastlanan kanalların eskimesi, kırılması ve ayrıca üstü açık olmasından dolayı yaşanan buharlaşma sorunu ortadan kalkacak. Yer altından basınçla gelen suyun tarlalara kolayca ulaşması sağlanarak, su basıncının oluşabilmesi için harcanan enerjiden de tasarruf edilecek.

DAMLAMA SULAMAYA GEÇİŞ SAĞLANACAK

İSKİ işbirliğiyle kapalı devre basınçlı sulama sisteminin hayata geçmesiyle birlikte, çiftçilerin çoğunlukla kullandığı salma (vahşi) sulama yönteminden damlama sulama sistemine geçişinin sağlanması da planlanıyor. Verilen devlet desteklerinden yararlanılarak yaptırılacak geçişle, tarımsal üretimde verimin artması, özellikle de su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasıyla su israfının önlenmesi, ilaçlamanın azaltılması ve kontrollü gübreleme yapılması sağlanmış olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce Şile Kervansaray Göleti, Şile Oruçoğlu Göleti, Beykoz İshaklı Göleti ve Çatalca Kızılcaali Göleti’nde kapalı devre sulama sistemini hayata geçirmişti.