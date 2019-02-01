Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Şubat () – Avrupa'da Aralık ayındaki özel üretim araştırmalarından elde edilen veriler, İngiltere'deki fabrika faaliyetlerinden gelen raporun ardından piyasalarda daha büyük bir etki bırakması ve Brexit için yapılan hazırlıkların Ocak ayında İngiltere'deki fabrikalardaki stok artışını en yüksek seviyelere çıkarmasıyla, sterlin haftanın en düşük düzeyine geriledi.

İmalat sektörü endeksi, 1.4 puan düşüşle üç aydaki en düşük değer olan 52.8 düzeyine geriledi. Ankete katılanlar 30 ay içinde işe alımlarda ikinci kez düşüş olduğunu ve üretimdeki artış ile yeni siparişlerin önemli ölçüde yavaşladığını belirtti. Yatırım mallarının üretimi, ara mal segmentindeki halk ve faaliyetin Aralık ayına göre daha az artması nedeniyle ilk kez düştü. Tüketici malları daha iyi performans gösterirken, girdi maliyeti artışı 32 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Para birliği enflasyonu, Nisan ayından bu yana en düşük seviye olan yüzde 1.4'e düşürdü, son olarak 2017 yılının Eylül ayında en üst seviyeye çıkan enflasyon yüzde 1.1'e yükseldi.

IHS Markit’in direktörü Rob Dobson, "Ocak ayındaki üretim istihdamı, 2016 yılının ortasından bu yana yalnızca ikinci kez gerilerken, görünüm güveninin 30 ayın en düşük seviyesine gerilediğini, bununla birlikte Brexit’le ilgili endişelerini ve Avrupa’daki ekonomik yavaşlamanın işaretlerini yansıttığını belirtti” dedi.

Sterlindeki düşüş, Londra'da listelenen şirketlerin yabancı gelire dayanan hisse senetlerine yardımcı oldu ve FTSE 100, üç haftada ilk kez 7,000 puanı aştı. Almanya ve İngiltere devlet tahvili getirileri yükseldi.

Sterlin, dolar karışışında yüzde 0.37 düşüşle 1.30685 düzeyine geriledi. Euro ise, sterlin karşısında yüzde 0.61 arttı ve 0.87931 liraya tırmandıktan sonra 0.87783 değerinden işlem gördü.