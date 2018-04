STEM Anadolu öğrencilerinin projeleri melek yatırımcılardan tam not aldı

İstanbul, 18 Nisan () – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), bu yıl “STEM Anadolu” adıyla farklı illerde sürdürdüğü STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar Projesi kapsamında eğitimlere katılan liseli gençler, iki gün boyunca geliştirdikleri projeleri melek yatırımcılara sundu.

TÜRKONFED’in “STEM Anadolu” projesi kapsamında Diyarbakır, Eskişehir, Ankara ve İzmir’den gelen 160 öğrenci Global Girişimcilik Kongresi’nde iş dünyası ile buluştu. İki gün boyunca toplam 27 projenin sunumunu yapan STEM Anadolu öğrencileri “MOON”, “Yanımdaki Aşçı”, “Renkgörü”, “Spoonsor”, “Ancha Space”, “Hypograt”, “Micro –FT” ve “Pay F” isimli projeleriyle melek yatırımcılardan tam not almayı başardı.

ABD Büyükelçiliği Küçük Ölçekli Hibe Programı tarafından finanse edilen ve Genç Başarı Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen “STEM Anadolu” öğrencilerinin proje sunumlarını, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk ile TÜRKONFED üyesi federasyonlardan İstanbul Sanayicileri ve İşadamları Derneği (İSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ömeroğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda iş insanı dinledi.

STEM Anadolu öğrencileri Global Girişimcilik Zirvesi kapsamında İstanbul’da bulundukları üç gün boyunca IBM, Medtronic ve BRİSA (İzmit) fabrikalarını da ziyaret ederek, başta Ar-Ge departmanı olmak üzere şirket yöneticilerinden son teknolojik gelişmeler ve üretim süreçleriyle ilgili de bilgi aldı. STEM Anadolu’nun genç liseli girişimcileri için ABD İstanbul Konsolosluğu rezidansında onurlarına düzenlenen yemeğe de katıldı.

Global Girişimcilik Kongresi’nde sunulan 27 proje arasında öne çıkan projeler şöyle sıralandı:

MOON (İzmir): Yapay dünya ile sana dünya arasında bağ kuran uygulama ile down sendromlu ve otizmli çocuklar için özel olarak geliştirildi.

Yanımdaki Aşçı (İzmir): Bir mobil aplikasyon olan projede kullanıcı evdeki malzemeleri ve miktarlarını aplikasyon üzerinden işaretleyerek, mevcut malzemelerde dünya mutfağındaki alternatif yemek tariflerine ulaşıyor.

Renkgörü (İzmir): Renk körü bireyler için geliştirilen proje kapsamında QR kod ile kullanıcı renk körlüğü sebebiyle seçemediği renkleri ayırt edebiliyor.

Spoonsor (İstanbul): Girişimci gençlerin sponsor bulmak için kullanabileceği sponsor bulma aplikasyonu.

Ancha Space (İstanbul): Liseliler tarafından yapılan ilk Mars keşif aracı olma özelliği taşıyor.

Dr. Hypograt (Diyarbakır): Proje kapsamında hemofili hastalarının özellikle de kalp kapakçığı ameliyatı olan hastaların, düzenli olarak yaptırdığı kan tahlilini kolaylaştırılması planlanıyor.

Micro -FT (Eskişehir): Projede kıyafetlere entegre edilen bir micro fiber bez ile (tasarımsal) her an yanınızda gözlük bezi kullanma ihtiyacı karşılanıyor.

Pay F (Eskişehir): Dijital bankacılık işlemlerini parmak izi ile yapılması sağlayan sistem.(Fotoğraflı)