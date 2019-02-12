Stars of Region ile girişimciler Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde yarışacak

İstanbul, 12 Şubat () - Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası buluşmalarından biri ve Türkiye’den ve dünyadan 100’ün üzerinde konuşmacı, 1500’ün üzerinde iş insanını ağırlayacak olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 22-23 Mart tarihlerinde önemli start up yarışmalarından biri olan Stars Of Region’a ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Galata Business Angels ve Endeavor Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmada katılımcılar, girişimlerini Türkiye’nin en büyük melek yatırımcıları ve start up dostu liderlerinin karşısında anlatarak, yatırım çekmeyi ve büyük ödülü kazanmayı hedefliyorlar. Stars Of Region’a 2018 yılında Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, ABD, Afrika, Ortadoğu ve bölgeden 500’e yakın girişimci başvurmuştu, u yıl sayının daha fazla olması bekleniyor.

Başvurular bir ön elemeye tabi tutulacak, yarı finale kalan adaylarla yapılan görüşmeler sonrasında toplam 10 finalist belirlenecek. Finale kalan 10 girişimci sunumlarını Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde yapacak.

GBA yatırımcıları, Endeavor üyeleri ve Zirve’nin konuşmacılarından oluşacak liderler karşısında gerçekleşecek canlı sunumda ilk üç belirlenecek.

Jüri, girişimcilerin sunumlarını fikrin özgünlüğü, ölçeklenebilirliği, pazarın büyüklüğü, girişimin yarattığı giriş bariyeri, girişimcinin ve ekibinin geçmiş deneyimlerine dayanarak değerlendirecek.

Jüri karşısında gerçekleştirecekleri canlı sunumların sonucunda ilk üçe kalmayı başaran start up girişimleri, Zirve programı içinde gerçekleştirilecek ödül töreninde ödüllerini alacak.

Girişimciler, iş dünyasının en önemli liderlerinden yatırım çekme fırsatının yanı sıra iş dünyasının en önemli isimleriyle networking şansı da yakalayacak.

Stars of Region Yarışması’na başvurular 22 Şubat tarihine kadar gerçekleştirilebilecek.