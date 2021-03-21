SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Fark Etmez! Şartları Sağlayana 3 Maaş Birden Veriliyor

Birçok vatandaşımız korona salgını ile birlikte maddi açıdan zor bir döneme girdi. Sadece küçük çapta değil küresel çapta yaşanan bu zorluklara rağmen vatandaşlarımıza karşı destekler devam ediyor. Devlet tarafından şimdiye kadar birçok destek verildi. Bin liralık pandemi yardımları, gıda yardımları, kira yardımcı ve yakacak yardımları gibi birçokdestek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Vatandaşlarımız bu dönemde gelen maddi desteklerden biri de ek ücret desteği. Ülkemizde yüz binlerce emekli vatandaşımız ek ödeme almakta. Emekli vatandaşımız hangi kuruma bağlı olursa olsun (SKK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı) ikinci bir emekli maaşı alma hakkı var. Hatta bazı durumlarda bu üç maaşa kadar çıkabiliyor. Fakat birçok vatandaşımız üç maaş alma hakkı olsa bile bilmediği bu durumdan yararlanamıyor. Üstelik sadece emekli olanlar değil aynı zamanda bu haklardan yetim kalan çocuklar ve dullarda yararlanabiliyor.

SSK, SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ALABİLİR

Binlerce emekli vatandaşımız nasıl ikinci maaş alınacağını merak ediyor. Bazı emekli olan vatandaşlar ikinci hatta üçüncü maaşı da alabilirler. Bu haktan sadece emekli olanlar da değil yetim ya da dul olanlar da alabiliyor.

Emekli vatandaşımız hangi sigorta kurumuna bağlı olursa olsun vefat durumunda, eşi dul maaşı adı altında maaşın büyük bir kısmını devletten alabiliyor. Eğer dul kadının kendi maaşı da varsa devletten çift emekli maaşı almış oluyor. Üstelik bu emekli maaşı da dul kadının sigortalı işe girmesi durumunda kesilmiyor.

DEVLETTEN 3 MAAŞ ALMAK MÜMKÜN

Dul olarak kalan kadınlarımız devletten hakkı olduğu sürece 3 maaş birden bile alabilir. Eğer kocası emeklilik maaşına hak kazanmışken vefat ederse, dul kadın dul aylığı almaya başlar. Kendi emeklisini de alan kadın aynı zaman da vefat eden anne ya da babasından (emeklilik hakkı kazanmış olmaları durumunda) yetim aylığı alabiliyor. Yani böylece dul kadınlar 3 maaş birden alabilirler.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Yetim aylığından sadece kız çocukları faydalanabilir. Ne yazık ki devlet erkek çocuklarına bu hakkı 18 yaşına kadar tanımamaktadır. Eğer erkek çocuk yükseköğrenim eğitimi alırsa da 25 yaşına kadar en fazla yetim aylığı alabiliyor.

Kız çocukları ise hayatı boyunca yetim maaşı alabilir. Burada önemli olan nokta kadının evli, bekar, dul ya da sigortalı oluşu. Eğer kız çocukları resmi nikah altında değilse, kendi sigortaları yoksa ya da düzenli bir aylık gelirleri yoksa ailelerinden yetim maaşı alma hakkına hayat boyu sahipler.

YETİM MAAŞI BAĞLANIRKEN GEÇERLİ KOŞULLAR

Anne ya da babasından ölüm nedeniyle maaş alacak kişiler yetim aylığı verilirken şu koşullar dikkate alınmaktadır;

Eğer anne- baba 30 Eylül 2008 tarihinden sonra vefat etmişse;

Her ikisi SSK aylığı almaktaysa, yüksek olan aylığın tamamı düşük olan aylığın ise yarısı

İki vefat eden veli de BAĞKUR’dan maaş almaktaysa yüksek aylığın tamamı, düşüğün yarısı

İki vefat eden Emekli Sandığı’ndan ise sadece yüksek olan maaş

Vefat edenlerin her ikisi de memur ise, yüksek olan memur maaşı

Her ikisi de 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olmuşsa yüksek olan maaşın tamamı ve düşük olan maaşın yarısı

Anne ya da baba aynı kurumdan(BAĞKUR, SKK, Emekli Sandığı) emekli maaşı almıyorsa da yetim olan kişi iki maaşı da tam olarak alır

Eğer anne ya da babadan biri 1 Ekim 2008 öncesi vefat etmişse de yetim olan kişi;

İkisinin SSK’lı olması durumunda yüksek olan maaşı tam düşük olanının yarısını

İkisi de BAĞKUR olması durumunda sadece yüksek olan maaşı

İkisi de memur olması durumunda tercih ettiği maaşı

Anne ya da baba aynı kurumdan (BAĞKUR, SKK, Emekli Sandığı) emekli maaşı almıyorsa da iki maaşı birden alabilir

Anne ya da babadan ikisi de 1 Ekim 2008 öncesi vefat ederse;

Anne ya da baba aynı kurumdan (BAĞKUR, SKK, Emekli Sandığı) emekli maaşı almıyorsa da iki maaşı birden alabilir

İkisi de SSK’lı ise yüksek olan maaşın tamamı, düşük olanın yarısı

BAĞKUR emeklisi ise ikisi de sadece tek maaş

İkisi de devlet memuru ise kişinin tercih ettiği aylık alınır.