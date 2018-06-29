SPK, Vakıf Portföy Yönetimi'nin sermaye artırımını onayladı

İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vakıf Portföy Yönetimi'nin sermaye artırımını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi: "Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 40,000,000 TL kayıtlı sermaye...

SPK, Vakıf Portföy Yönetimi'nin sermaye artırımını onayladı

İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vakıf Portföy Yönetimi'nin sermaye artırımını onayladı.
SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:
"Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 40,000,000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12,000,000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 24,000,000 TL’ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır."

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