İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vakıf Portföy Yönetimi'nin sermaye artırımını onayladı.
SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:
"Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 40,000,000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12,000,000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 24,000,000 TL’ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır."
SPK, Vakıf Portföy Yönetimi'nin sermaye artırımını onayladı
İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vakıf Portföy Yönetimi'nin sermaye artırımını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi: "Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 40,000,000 TL kayıtlı sermaye...
İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vakıf Portföy Yönetimi'nin sermaye artırımını onayladı.
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