İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tam Faktoring'in borçlanma aracı ihracını onayladı.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 160 milyon TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosunu nitelikli yatırımcılara satacak.
SPK Tam Faktoring'in borçlanma aracı ihracını onayladı
İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tam Faktoring'in borçlanma aracı ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 160 milyon TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosunu nitelikli yatırımcılara...
İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tam Faktoring'in borçlanma aracı ihracını onayladı.
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