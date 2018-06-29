SPK Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’na izin verdi

İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verdi. SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi: "Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci...

SPK Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’na izin verdi

İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verdi.
SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:
"Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."

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