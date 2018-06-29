İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verdi.
SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:
"Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."
SPK Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’na izin verdi
İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verdi. SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi: "Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci...
İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verdi.
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