İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mistral GYO'nun pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, şirket 39 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz pay ihraç edecek. Şirketin 39 milyon TL olan mevcut sermayesi artırım sonrası 78 milyon TL'ye çıkacak.