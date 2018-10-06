SPK konkordato değil genel kurul yolunu gösterdi

Gökhan Artan/İstanbul, 6 Ekim () - Ticaret Bakanlığı’nın Türk Ticaret Kanunu’nun sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla 15 Eylül tarihinde Resmi Gazete’de yayınladığı tebliğ ile ilgili bir rapor yayınlandı. S Bilişim Danışmanlık’ın yayınladığı rapora göre tebliğin Sermaye Piyasası Kurulu’nun şirketlere konkordato değil genel kurul yolunu gösterdiği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı’nın 15 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınladığı dört bölümlü tebliğin amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemekle ilgiliydi.Yayınlanan raporda tebliğin kur zararı veya başka nedenlerden dolayı sermaye kaybına uğramış sermaye şirketlerinin derhal genel kurul toplamalarını düzenlediği, aksi hali yaptırıma bağlandığı belirtildi.Raporda, Ticaret Bakanlığı’nın, sermaye ve yedek akçelerinin yarı ya da üçte ikisini kaybeden şirketlerin alması gereken acil tedbirleri düzenlediği, sermaye artış ya da azaltmalarını kolaylaştırdığına yer verildi.

“Çözümün neresinde olduklarına açıklık kazandırılması istendi”

Ticaret Bakanlığı’nın, yaşanan ekonomik-finansal çalkantı karşısında şirket ortaklarının durumu açıklıkla müzakere edip netlikle karara bağlamasını emrettiğinin belirtildiği raporda,”Ticaret Bakanlığı sermaye şirketlerinin diğer ticari şirket ve bankalarla, müşterileriyle olan alacak-borç ilişkilerinin bütünlüklü biçimde ortaya konulmasını, hal ve gidişata göre sermayedarların çözümün neresinde olduklarına açıklık kazandırılmasını istemiştir” denildi.

S Bilişim Danışmanlık, SPK’nın, yaşanan tereddütler üzerine, Ticaret Bakanlığı’nın söz konusu düzenlemesinin halka açık anonim şirketler bakımından geçerli olduğunu, sermaye ve yedek akçelerinin yarı ya da üçte ikisini kaybeden şirketlerin derhal genel kurul toplayarak alınması gereken tedbirleri almasını tekrarladığı da raporda sıraladı

Rapor şöyle devam etti:

”Buna göre sermaye kaybına uğramış halka açık anonim şirketler konkordato yoluna girişmeden önce emredilen genel kurul toplama ve alınması gereken acil tedbirleri hayata geçirmek bakımından sorumluluk altındadır. SPK doğru tepkime vermiş, zora düşmüş ve fakat ortaklarından destek alma imkânına sahip halka açık anonim şirketlerin açıklık-şeffaflıkla gereğini ifa etmesini istemiştir”