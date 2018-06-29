İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bir fonunun katılma paylarına ilişkin izahnameyi onayladı.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı İş Portföy Mermer Serbest Özel Fon'un izahnamesi onaylandı.
SPK, İş Portföy Yönetimi'nin bir fonunun katılma paylarına ilişkin izahnameyi onayladı
İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bir fonunun katılma paylarına ilişkin izahnameyi onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a...
İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bir fonunun katılma paylarına ilişkin izahnameyi onayladı.
YORUM EKLE