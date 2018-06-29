İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Derimod'un borçlanma aracı ihracını onayladı.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, şirket 75 milyon TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosunu nitelikli yatırımcılara satacak.
SPK Derimod'un borçlanma aracı ihracını onayladı
İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Derimod'un borçlanma aracı ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, şirket 75 milyon TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosunu nitelikli yatırımcılara...
İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Derimod'un borçlanma aracı ihracını onayladı.
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