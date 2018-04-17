Hilal Sarı / İstanbul, 17 Nisan () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevine Halk Bankası’nın eski Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı.
Atamaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. SPK başkanlığı yaklaşık üç buçuk aydır boş bulunuyordu. SPK Başkanlığı görevine 2013'de getirilen Vahdettin Ertaş, geçtiğimiz Ocak ayının başında görevden alınmıştı.
SPK başkanlığına Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı
Hilal Sarı / İstanbul, 17 Nisan () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevine Halk Bankası’nın eski Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı. Atamaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı....
Hilal Sarı / İstanbul, 17 Nisan () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevine Halk Bankası’nın eski Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı.
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