SPK AND Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim'e yetki verdi

İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), AND Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim'i yetkili kuruluşlar listesine aldı. SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi: "AND Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız...

SPK AND Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim'e yetki verdi

İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), AND Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim'i yetkili kuruluşlar listesine aldı.
SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:
"AND Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesine alınma talebi olumlu karşılanmıştır."

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