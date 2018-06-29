İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), AND Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim'i yetkili kuruluşlar listesine aldı.
SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:
"AND Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesine alınma talebi olumlu karşılanmıştır."
SPK AND Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim'e yetki verdi
İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), AND Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim'i yetkili kuruluşlar listesine aldı. SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi: "AND Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız...
İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), AND Yeminli Mali Müşavirlik ve
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