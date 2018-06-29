SPK AND Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim'e yetki verdi

İstanbul, 29 Haziran () - Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), AND Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim'i yetkili kuruluşlar listesine aldı. SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi: "AND Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız...