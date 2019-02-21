SÖYLEŞİ - JPM Coin dijital para birimi konseptini meşrulaştırıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Şubat () - ABD merkezli piyasa analizi ve yatırım danışmanlığı şirketi Fundstrat ortak kurucusu Tom Lee, ABD’li yatırım bankası JP Morgan’ın piyasaya sürdüğü JPM Coin’in sanal para birimlerini meşrulaştırdığını ve kripto para birimleri piyasalarını teşvik ettiğini söyledi.

Türkiye ve dünyadan çok sayıda kişinin katıldığı ve kripto para birimleri ve blockchain teknolojisinin ele alındığı “Blockchain Economy İstanbul Summit” etkinliğinde Lee, kurumsal yatırımcıların kripto para birimi adaptasyonu, kripto borsa yatırım fonu (ETF) onayı ve Türkiye kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili ’nın sorularını yanıtladı.

Lee, Türk kripto para birimleri piyasalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Buraya gelmeden önce kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çok bilgim yoktu; ancak, oldukça bilgi edindim ve özellikle genç yaştakilerin çoğunluğunu oluşturduğu büyük bir kripto para topluluğu olduğunu gördüm. Bu oldukça anlaşılabilir bir durum çünkü kripto para birimleri genç insanlar için yeni bir teknoloji ve yeni jenerasyon geleneksel bankacılık yerine dijital varlıklara güveniyor.”

Lee, kurumsal açıdan kripto para birimleri adaptasyonu ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

“Geleneksel kurumsal bugünlerde oldukça şüpheci ve geleneksel finansal mimari ve dijital varlıklar arasından daha fazla entegrasyon sağlandığında söz konusu şüpheciliğin azalacağını düşünüyorum. Bu noktada kripto para ETF’si büyük önem veriyor.

“Bu kapsamda izinli yapısı sebebiyle her ne kadar geleneksel bir kripto para birimi olmasa da, JPM Coin’in dijital kıtlık fikrini öne çıkardığını düşünüyorum. Artık herhangi biri dijital varlıkların anlamsız olduğunu söyleyemez; çünkü, JP Morgan’ın da artık bir kripto para birimi var. Bu açıdan, JPM Coin'in oldukça teşvik edici bir yanı var; bu nedenle dijital para birimi konseptini meşrulaştırdıklarını düşünüyorum.

“Bitcoin ETF’sinin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC) piyasa gözetimi ve manipülasyon konusundaki endişeleri çözülmeden onaylanmayacağını düşünüyorum. Söz konusu endişeler henüz yanıt bulmadı fakat ek olarak Bakkt’ın SEC’in rahatlıkla kabul edeceği gözetim ve yapı sistemini oluşturmaya büyük katkısı olacağına inanıyorum.”