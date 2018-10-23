Şoygu, Rusya ve ABD’nin diyaloğunun düzeldiğini duyurdu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Ekim () - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ve ABD’nin ikili diyaloğunun adım adım düzeldiğini duyurdu.

Şoygu ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşmesinde, “Sizi Rusya Savunma Bakanlığı’nda selamlamaktan memnuniyet duyuyorum. Sizin bir hayli yoğun ziyaret programınız var. Bunun Rusya ve Amerika’nın ilişkilerinin istikrara kavuşmasına ivme kazandıracağını umuyorum” dedi.

Bakan, ülkeler arasındaki diyaloğun kurulmasına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Helsinki’deki görüşmesinin neden olduğunu belirtti ve “Küçük adımların bile ilişkilerimizin ve güvenin kurulmasının yararına olacağından eminim” dedi.

Bugün dünyada Moskova ve Washington’un ortak çabalarla çözebileceği çok sayıda sorunun olduğunu belirten Bakan, “Bu nükleer kısıtlama konularını ve büyük çatışmaların çözümünü de kapsıyor. Rusya ve Amerikan askerleri Suriye başta olmak üzere en sıcak noktalarda temas kuruyorlar. Bu iki ülkenin etkili işbirliğinin henüz tek olumlu örneği olabilir ve Suriye‘nin hava sahasında ciddi olayların önlenmesini sağlıyor” dedi.