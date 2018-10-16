Sonbaharda en çok tişörtler rağbet görüyor

İSTANBUL, () –E-TİCARET platformu Hepsiburada, Hepsimoda kategorisindeki alışveriş eğilimlerini inceledi. Araştırmaya göre bu yıl en çok talep gören ürünlerin başında tişörtler geliyor.

Alışveriş eğilimlerini inceleyen Hepsiburada, en çok alışveriş yapan illerin başında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Muğla ve Balıkesir olduğunu açıkladı. Müşteriler tarafından en çok talep gören ürünlerin başını ise hem spor hem de klasik parçalarla rahatça kombinlenen tişörtler çekerken onu elbiseler, taytlar, pantolonlar ve bluzlar izledi. Geçen seneyle kıyaslandığında ise ürün bazındaki en büyük artış 4 kat büyüme ile pançolarda yaşandı. Moda kategorisinden en çok alışveriş yapan yaş aralığı ise 24-36 olarak gözlemlendi.

SONBAHAR VE KIŞ SEZONUNUN EN TREND RENGİ HARDAL SARISI

Yeni sezonun modası hardal sarısı rengi. Sezonun trendlerini takip edenlere hitaben Hepsiburada’da hazırlanan özel sayfada, hardal rengi tshirt’ten, gömlek ve kazaklara, çantadan ayakkabı ve kabanlara kadar ürün yelpazesi sergileniyor.

HEPSİMODA’DA SONBAHAR RÜZGARLARI

Sonbahardan ilham alan kahverengi tonlar kombinlerde özgür tasarımlarla ön plana çıkıyor. Aynı zamanda, Hepsiburada, her türlü ürünü sipariş etme ve aynı gün içinde teslim alma olanağı sunuyor.

SONBAHARA RENK KATAN AKSESUARLAR

Moda kategorisinde en çok talep edilen ürünler arasında yer alan aksesuarlar dikkat çekiyor. Çabasız ve rahat kombinler renkli çanta, kemer, şal gibi aksesuarlarla tamamlanıyor.