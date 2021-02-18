Son dakika: Politika faizi belli oldu!

Merakla beklenen politika faizi belli oldu oldu.

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) 2021 senesinde ikinci defa Para Politikası Kurulu'nu topladı. Yapılan toplantının ardından faiz kararı açıklandı. TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası), politika faizinde değişiklik yapmadı. Politika faizi yüzde 17'de tutuldu.

Analistler, TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) böyle bir karar verileceğini zaten tahmin ediyordu. Muhtemel bir faiz artışının büyük bir sürpriz olacağı ifade ediliyordu.

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüse bağlı tedbirlerin ekonomi üstündeki aşağı yönlü etkilerinin sınırlı olduğu belirtilerek, iç talebin güç kazandığı ve bu durumun cari işlemler dengesini olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Finansal şartlarda yaşanan sıkılaşmayla beraber kredi büyümesinin yavaşladığına dikkat çekilen açıklamada, fiyat istikrarı ve enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceği ifade edildi.

Açıklamada, gerekli olması halinde ek parasal sıkılaşmanın gerçekleştirileceği belirtilerek hem fiyat istikrarı hem de enflasyonda yüzde 5 hedefini yerine getirene kadar enflasyon ve politika faizi arasındaki dengenin sürdürüleceği ve bunun kuvvetli dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek biçimde yapılacağı kaydedildi.

Sıkı para politikası ile fiyat istikrarının kalıcı olarak sağlanmasının yanı sıra ülke risk primlerinin düşeceği ifade edilen açıklamada, ters para ikamesinin uygulanacağı, döviz rezervlerinde artış yaşanacağı ve finansman maliyetlerinin düşeceği belirtildi. Açıklamada, bu durumun finansal istikrar ve makroekonomik istikrar üzerinde olumlu etkiye sahip olacağı aktarıldı.

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanı Ağbal, göreve geldiği günden beri fiyat istikrarı ve sıkı para politikası vurgusu yapıyor. Piyasa dostu bir tutum içerisinde olan Ağbal'ın şu ana kadarki görevi boyunca döviz kurlarında ciddi bir geri çekilme gerçekleşti. Ağbal yönetiminde olan TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası), politika faizini yüzde 10.25'ten yüzde 17'ye çekti. Söz konusu süreç içerisinde fonlamada sadeleşmeye başvuruldu. Piyasalara da haftalık repo faizi aracılığıyla yön verildiği görüldü.

"Faizler bir süre daha indirilmeyecek"

Ağbal, faizlerin enflasyonda kalıcı bir biçimde düşüş yaşanana kadar indirilmeyeceğine yönelik mesaj vermişti. 2021 senesine ilişkin enflasyon hedefini yüzde 9.4 olarak duyuran Ağbal, yukarı yönlü risklerin açık bir biçimde önem taşıdığını dile getirmişti. Ağbal, bu yüzden sıkı para politikasının kararlı bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğini belirterek, risklerin oluşması durumunda ek sıkılaşmaya gidileceğini ve söz konusu risklerin enflasyon görünümüne olan etkisinin azaltılacağını söylemişti.

"Sıkı para politikasına devam"

2023 senesi için yüzde 5 enflasyonun hedeflendiğini aktaran Ağbal, söz konusu hedefe ulaşana kadar sıkı para politikasının devam edeceğini dile getirmişti. Ağbal, böylece kuvvetli dezenflasyonist politika setine ilişkin kararlılığını piyasalara yansıtmıştı.

"Rezervler 21 milyar dolar daha artacak"

Döviz alım ihalelerinin dalgalı kur rejimine uygun olmak şartıyla düzenlenebileceğini kaydeden Ağbal, reeskont kredilerinin dönmesiyle beraber 2021 senesinde rezervlerin 21 milyar dolar daha artmasının beklendiğini eklemişti.