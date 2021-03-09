Son Dakika: Nakdi Ücret Desteği ve İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı!

Çalışan vatandaşların koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkarıldıkları ya da tamamen işsiz kaldıkları dönem için verilen Nakdi Ücret Desteği geçtiğimiz aylarda son kez uzatılmıştı ve iki ay daha verilmesine karar verilmişti. Ödemeler hala hesaplara yatmayınca vatandaşlar “Nakdi Ücret Desteği uzadı mı, şubat ödemeleri ne zaman yatacak?” gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara verilen Nakdi Ücret Desteği’nin yanı sıra işverenleri ve çalışanları ilgilendiren salgın kaynaklı fesih kısıdı 17 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararla birlikte iki ay uzatılmıştı. Fesih kısıdının ve Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 17 Mart 2021 tarihinde biteceği söylenmişti.

Nakdi Ücret Desteği almaya hak kazanan kişiler Şubat ayına ilişkin ödemelerin ne zaman yatacağı ile ilgili bir açıklama yapılmasını beklerken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir karar alındığını duyurdu.

Bakan Selçuk, bu gece yaptığı son dakika açıklaması ile birlikte Nakdi Ücret Desteğinin iki ay daha uzatıldığını kamuoyuna duyurdu. Yaptığı paylaşımda ilgili kararın yer aldığı Resmi Gazete yazısını ekledi. 'Normalleşme sürecinde de istihdamı korumak için tedbirlere devam ettiklerini vurgulayan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla birlikte Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzattıklarını ifade etti. Böylece hak sahipleri 2 ay daha nakdi ücret desteği alabilecek ve çalışanların işten çıkarılması 2 ay daha yasak olacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR 2021?

13 Ocak 2021 tarihinde alınan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, günlük Nakdi Ücret Desteği’ne asgari ücret artış oranında yani yüzde 21,56 zam yapıldı ve bu tutar günlük 47,70 TL'ye yükseldi. Bir ay içinde en fazla 30 gün olmak üzere ödenen Nakdi Ücret Desteği, hak sahiplerinin IBAN numarasına yatırılıyor veya kişi PTT şubeye gidip ödemesini alıyor.

ŞUBAT AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Koronavirüs salgını başladığından beri düzenli olarak her ay hesaplara yatırılan Nakdi Ücret Desteği’nin Ocak ayı ödemeleri 9 Şubat’ta yapılmıştı. Fakat Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz net bir tarih verilmedi.