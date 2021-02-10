Son dakika: İşsizlik rakamları belli oldu!

2020 senesinin Kasım ayına ilişkin işsizlik rakamları belli oldu. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 senesinin Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 12,9 olarak kayıtlara geçti.

2020 senesinin Kasım ayında 15 yaş ve üstü kişilerde işsiz sayısı, 2019 senesinin Kasım ayında kıyasla 303 bin kişi azaldı. Böylece 2020 senesinin Kasım ayında 15 yaş ve üstü kişilerde işsiz sayısı 4 milyon 5 bin kişi olarak kayıtlara geçti. 2020 senesinin Kasım ayında işsizlik oranı 0,4 puanlık azalma kaydetti. Böylece yüzde 12,9 olarak kayıtlara geçti. 2020 senesinin Kasım ayında tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalma kaydetti. Böylece tarım dışı işsizlik oranı yüzde 14,8 olarak kayıtlara geçti.

İstihdam edilen kişi sayısı kaç oldu?

2020 senesinin Kasım ayında istihdam edilen kişi sayısı, 2019 senesinin Kasım ayına göre 1 milyon 103 bin kişi azaldı. Böylece 2020 senesinin Kasım ayında istihdam edilen kişi sayısı 27 milyon 66 bin kişi oldu. 2,7 puanlık azalma kaydeden istihdam oranı ise yüzde 42,9 olarak kayıtlara geçti.

2020 senesinin Kasım ayında tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 361 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 751 bin kişi azaldı. Sanayi sektöründe istihdam edilen kişi sayısı da 91 bin kişi azaldı. İnşaat sektöründe istihdam edilen kişi sayısı ise 101 bin kişi artış gösterdi.

2020 senesinin Kasım ayında istihdam edilenlerin yüzde 56,2'si hizmet sektöründe, yüzde 20,9'u sanayi sektöründe, yüzde 16,7'si tarım sektöründe, yüzde 6,2'si ise inşaat sektöründe yer aldı.

2020 senesinin Kasım ayında iş gücü, 2019 senesinin Kasım ayına göre 1 milyon 406 bin kişi azalma kaydetti. Yani 2020 senesinin Kasım ayında iş gücü, 31 milyon 71 bin kişi oldu. 2020 senesinin Kasım ayında iş gücüne katılma oranı, 2019 senesinin Kasım ayına göre 3,2 puanlık azalma kaydetti. Böylece 2020 senesinin Kasım ayında iş gücüne katılma oranı, yüzde 49,3 olarak kayıtlara geçti.

Kayıt dışı çalışanların oranı ne kadar oldu?

2020 senesinin Kasım ayında kayıt dışı çalışanların oranı, 2019 senesinin Kasım ayına göre 4,1 puan azalma kaydetti. 2020 senesinin Kasım ayında kayıt dışı çalışanların oranı, böylece yüzde 29,7 oldu. 2020 senesinin Kasım ayında tarım harici sektörde kayıt dışı çalışanların oranı, 2019 senesinin Kasım ayına göre 3,8 puan azalma kaydetti. 2020 senesinin Kasım ayında kayıt dışı çalışanların oranı, böylece yüzde 19,0 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı ne kadar oldu?



2020 senesinin Kasım ayında 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı, 2019 senesinin Kasım ayına göre 0,9 puan artış gösterdi. Böylece 2020 senesinin Kasım ayında 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 25,4 olarak kayıtlara geçti.

2020 senesinin Kasım ayında 15-24 yaş grubunda istihdam oranı, 2019 senesinin Kasım ayına göre 3,0 puan azalma kaydetti. Böylece 2020 senesinin Kasım ayında 15-24 yaş grubunda istihdam oranı, yüzde 29,6 oldu.

2020 senesinin Kasım ayında 15-24 yaş grubunda iş gücüne katılma oranı, 2019 senesinin Kasım ayına göre 3,6 puanlık azalma kaydetti. Böylece 2020 senesinin Kasım ayında 15-24 yaş grubunda iş gücüne katılma oranı yüzde 39,6 oldu.

2020 senesinin Kasım ayında 15-24 yaş grubunda eğitimde veya istihdamda bulunmayanların oranı, 2019 senesinin Kasım ayına göre 1,9 puanlık artış gösterdi. Böylece 2020 senesinin Kasım ayında 15-24 yaş grubunda eğitimde veya istihdamda bulunmayanların oranı yüzde 27,1 olarak kayıtlara geçti.