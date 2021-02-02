Son dakika: İhracatta rekor kırıldı!

2021 senesinin Ocak ayına ilişkin ihracat verileri belli oldu. Ticaret Bakanı Pekcan tarafından 2021 senesinin Ocak ayına ilişkin ihracat verileri ele alındı. Pekcan, 2020 senesinin ticaret bakımından kritik rekorlarla kapatıldığını belirtti. 2021 senesinin de ihracat bakımından önemli verilerle açıldığına dikkat çeken Pekcan, Ocak ayında ihracatın 2020 senesinin Ocak ayına kıyasla yüzde 2,5 oranında artış gösterdiğini ve 15 milyar 48 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Pekcan, bu şekilde Ocak ayına ilişkin bütün zamanların ihracat rekorunun kırıldığını ifade ederek, ihracatta 2020 senesinin son çeyreğinde yaşanan büyümenin sürdüğüne dikkat çekti.

"İthalat azaldı"

2021 senesinin Ocak ayında ithalatın 2020 senesinin Ocak ayına kıyasla yüzde 5,6 azalma kaydettiğini ve 18 milyar 123 milyon dolara gerilediğini belirten Pekcan, Ocak ayına ilişkin dış ticaret açığının 3 milyar 75 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Pekcan, 2020 senesinin Ocak ayına kıyasla bunun yüzde 32 oranında bir azalışa tekabül ettiğini aktardı. 2021 senesinin Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının 2020 senesinin Ocak ayına kıyasla 6,5 puan artış göstererek yüzde 83'e yükseldiğini belirten Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise altın haricinde yüzde 87 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

"Arz kısıtlarına rağmen olumlu bir performans"

Pekcan, global ekonomide süren belirsizlik, ticaret ortaklarında ikinci dalga sebebiyle hayata geçirilen kısıtlamalar, lojistik maliyetlerinde yaşanan artışlar ve teslimat sürelerinde görülen gecikmeler gibi arz kısıtlarına rağmen olumlu bir performans sergilendiğini vurguladı.

İhracatta yaşanan artışla beraber ithalatta görülen azalma sayesinde 2021 senesinin Ocak ayında dış ticaret açığının azaldığını ifade eden Pekcan, Türkiye'nin makroekonomik istikrarı bakımından bunun iyi bir gelişme olduğunu söyledi. Pekcan, ihracat konusunda sergilenen başarılı performansı sürdürmek ve daha da artırmak amacıyla özel sektörle beraber faaliyetlerin yürütüleceğini aktardı.

"e-ihracat artırılacak"

Dijital pazarlama çalışmalarına ilişkin desteklerin önümüzdeki süreçte devam ettirileceğini belirten Pekcan, e-ihracatın geliştirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetlere hız kazandırılacağını kaydetti. Pekcan, 2019 senesinde duyurulan İhracat Ana Planı kapsamında ortaya konan 17 ülke ve 5 sektöre ilişkin odaklanma faaliyetlerinin devam ettirileceğine dikkat çekerek, hedef olarak belirlenen ülkelere ilişkin ihracatçılara ek destek verileceğini açıkladı.

"Eximbank finansman olanakları artırılacak"

Dış ticaret konusunda devlet tarafından verilen yardımlar, dış ticaretin tabana yayılmasına yönelik faaliyetler, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar, KOBİ'ler (küçük ve orta boy işletmeler) için Eximbank finansman olanaklarının iyileştirilmesi, Sanal Ticaret Akademisi tarafından verilen eğitimler ve ticaret diplomasisi gibi konularda çalışmaların sürdürüleceğini aktaran Pekcan, koronavirüs döneminde yaşanacak olan gelişmeler doğrultusunda bu sene için belirlenen 184 milyar dolar değerindeki dış ticaret hedefini geçmeyi amaçladıklarını ifade etti.