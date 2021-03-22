Son Dakika: Finans Ofisi Başkanı Döviz Kuru Açıklaması Yaptı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı görevinde olan Göksel Aşan, CNN Türk canlı yayınına katıldı ve döviz kuru ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aşan piyasada yavaş yavaş hareketliliğin azalacağını belirten Aşan, kısa zaman içerisinde Cuma gününde olan kur seviyesine geri dönüleceğini düşündüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan katıldığı CNN Türk programında para politikası tarafından olağanüstü bir kurulun toplanmayacağı haberini paylaştı. Enflasyon’daki kalıcı bir büyümenin ise kaçınılmaz olduğu vurgusunu yaptı. Merkez Bankası başkanının bu noktada ilerleyen günlerde neler yapacağını duyurduğunu açıklayan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, tabi ki Merkez Bankası’ndaki değişiklik yeni bir politika değişikliğine işaret etmiş olabilir dedi. Ancak süreç içerisinde de görüldüğü üzere sığ hacimle gerçekleşen hareketliliğin azalacağını düşündüğünü belirtti. Göksel Aşan konuşmasını var olan para politikası gerekliği, neyse oraya doğru yaklaşılacak, sözleri ile tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan Kimdir?

Aşan, 24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Finans ofisi başkanının lisans eğitimi İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde gerçekleşmiş ve 1987 yılında tamamlanmıştır. Lisans eğitimi sonrasında İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimi de alan Aşan, doktora eğitimini ise yine aynı üniversitede 1991- 1998 yılları arasında Kamu Maliyesi alanında gerçekleştirmiştir.

1988 yılından başlayarak 1998 yılına kadar mezun olduğu İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Aşan, doktora derecesini tamamlaması ardından 1998 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. “Doçent” unvanını 2008 yılında kazanan Göksel Aşan’ın, 2017’de ise Prof. Dr. unvanını aldığı bilinmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde uzun yıllar boyunca çeşitli görevler alan Göksel Aşan, Temmuz 2008 senesinde İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı görevini gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra Prof. Dr. Göksel Aşan'ın, 16 Ekim 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına ataması yapılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 18:02