Son dakika: Faiz kararı açıklandı!

PPK (Para Politikası Kurulu), 2021 senesinin Ocak ayında toplantı düzenledi. Söz konusu toplantıdan sonra merak içerisinde beklenen faiz kararı açıklandı. TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası), bu toplantıdan sonra tahminlerden farklı bir karar almadı. TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası), politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu.

PPK'nın (Para Politikası Kurulu) 2020 senesinin Aralık ayında düzenlediği toplantıdan sonra 200 baz puanlık artış gerçekleştirilmişti. Böylece yüzde 15 olan politika faizi, yüzde 17'ye çıkarılmıştı. TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası), 675 baz puanlık artıştan sonra Ocak ayında politika faizini sabit tutarak yüzde 17 şeklinde duyurdu.

"İç talep güçlendi"

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası), ekonomik faaliyetin kuvvetli bir seyir izlediğini belirterek, koronavirüse bağlı sınırlandırmaların ekonominin üstündeki aşağı yönlü etkilerinin, 2020 senesinin ikinci çeyreğine göre daha kısıtlı bir şekilde seyrettiğini kaydetti. Söz konusu açıklamada, hizmetler ile ilişkili sektörlerde yaşanan yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne ilişkin belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekilerek, koronavirüs sürecinde elde edilen yüksek kredi büyümesinin yansımalarıyla iç talebin güçlendiği ve bunun cari işlemler dengesinin üstündeki kötü etkilerinin sürdüğü belirtildi.

"Kredi büyümesi yavaşladı"

Açıklamada, finansal şartlarda görülen sıkılaşmayla beraber kredi büyümesinin de yavaşladığı ifade edilerek, iç talep şartları, maliyet etkileri, uluslararası gıda fiyatlarında yaşanan artış ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan artışın yanı sıra enflasyon beklentilerinde görülen yüksek düzeylerin enflasyon görünümü ile fiyatlamayı kötü etkilediğine dikkat çekildi.

"Talep ve maliyet unsurlarının zayıflaması bekleniyor"

PPK'nın (Para Politikası Kurulu) Kasım ve Aralık ayında gerçekleştirdiği toplantılarda kuvvetli parasal sıkılaştırmanın meydana geldiği ve bunun iç talep ve kredilerin üstünde yavaşlatıcı bir etkiye sahip olduğu belirtilerek, söz konusu etkilerin belirginleşmesinin beklendiği ifade edildi. Açıklamada, bu şekilde enflasyonun üstünde etkili olan maliyet unsurları ile talep unsurlarının aşamalı şekilde zayıflayabileceği kaydedildi.

"Sıkı para politikası devam ettirilecek"

Ayrıca uluslararası emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler, arz kısıtlarının belirginlik kazanması, ücret ayarlamalarının gerçekleştirilmesi ve fiyat ayarlamalarının yönetilmesinin orta vadeli enflasyon görünümünün üstünde sahip olduğu rolü koruduğu belirtildi. PPK'nın (Para Politikası Kurulu) 2021 sene sonu tahmin hedefini göz önünde bulundurduğu ifade edilerek, fiyat istikrarı sağlanana ve enflasyonda kalıcı bir şekilde düşüş gerçekleşene kadar sıkı para politikasının uzun bir süre uygulanmasına yönelik karar alındığı aktarıldı.

Politika faizi nedir?

Merkez bankaları, kısa vadeli faiz oranları ve para arzının üstünde resmi faiz oranları aracılığıyla kontrol kabiliyetine sahiptir. Bankalar tarafından gereksinim duyulan likiditeyi sağlamak amacıyla merkez bankaları tarafından verilen kısa vadeli borçlar ile fazla likiditeyi çekmek için merkez bankaları tarafından yapılan borçlanmanın faiz oranları, yine merkez bankaları tarafından tespit edilir. Söz konusu faiz oranının tespiti ile ekonomik faaliyet ve fiyatların genel düzeyinin etkilenmesi hedeflenir. Bu yüzden söz konusu faiz oranı "politika faizi" olarak nitelendirilir. PPK (Para Politikası Kurulu) tarafından politika faizi belirlenir.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 15:10