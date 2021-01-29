Son dakika: Fahiş fiyatlara karşı yeni karar!    

Türkiye'nin son günlerdeki gündemi fahiş fiyatlar... Marketlerde ayçiçek yağı, zeytinyağı ve yumurta gibi temel gıda ürünlerine yönelik fiyatların artması vatandaşları huzursuz ediyor. Bu nedenle hükümet tarafından fahiş fiyatlara karşı harekete geçildi. Gıda Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda, gıda piyasaları ile tarımsal ürünlere ilişkin gelişmeler hususunda hızlı karar alınabilmesine katkı sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi hazırlanacağı duyuruldu. Konuya ilişkin açıklama ise Hazine ve Maliye Bakanlığından geldi.

"Koronavirüsün gıda fiyatlarına etkisi değerlendirildi"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gıda Komitesi toplantısının Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın sekretaryasında düzenlendiği ifade edildi. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, TCMB Başkanı Ağbal, Ticaret Bakanı Pekcan ile Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel'in katılım gösterdiği belirtildi. Söz konusu açıklamada, ülkemizde işlenmemiş ve işlenmiş gıda fiyatlarında yaşanan gelişmelerle birlikte koronavirüsün geçen sene gıda fiyatlarının üzerindeki etkisinin ele alındığı kaydedildi.

"Önlemlerin fiyatlara etkisi konuşuldu"

Koronavirüsün seyri ve uluslararası alanda yaşanan arz-talep gelişmelerinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, gıda ürünlerinin bazılarında son dönemde alınan önlemlerin fiyatlara olan etkisinin konuşulduğu ifade edildi. Açıklamada, Gıda Komitesi'nin alkolsüz içecekler ve gıdada fiyat ve üretim gelişmelerini tahmin edebilmesine fayda sağlayacak veri tabanlı çalışmalar yürütmesine karar verildiği duyuruldu.

"Erken Uyarı Sistemi kurulacak"

Gıda piyasaları ile tarımsal ürünlere ilişkin gelişmeler hususunda hızlı karar alınabilmesine katkı sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi hazırlanacağı belirtilen açıklamada, bu konudaki teknik altyapı faaliyetlerinin Gıda Komitesi'ne sunulduğuna dikkat çekildi.

Fahiş fiyat uygulandığı anlaşılan ürünlere ilişkin Ticaret Bakanlığının bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu, vatandaşlara bu ürünlerin raf üstünde yer alan etiketlerinin ve fişlerinin fotoğraflarını çekmelerini önermişti. Ağaoğlu, söz konusu fotoğrafların Ticaret Bakanlığına ait mobil uygulama aracılığıyla gönderilmesi gerektiğini belirterek, ALO 175 hattı üzerinden de şikâyetlerin iletilebileceğini kaydetmişti.

"İki kata yakın artış var"

Ayçiçek yağı fiyatlarının yaklaşık 2 kat arttığına dikkat çeken Ağaoğlu, yumurtanın da yüzde 100 zamlandığını ifade etmişti. Ağaoğlu, süt ve süt ürünleri ile meyve ve sebze ürünlerine yönelik fahiş fiyatlar da uygulandığını belirterek, kamu yetkilileri tarafından piyasa denetimi yapılması gerektiğini söylemişti.

"Yapay artış var"

Fiyat değişimlerinden etkilenilmemesi ama etkileniyormuş izlenimi verilerek uygun bir gerekçe gösterilmeden ürünlerin satış fiyatlarının artırılmasının "fahiş fiyat artışı" olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, son dönemde yapılan denetimler sırasında gıda ürünlerinde yapay fiyat artışı gözlemlendiğini aktarmıştı.

İhracat kısıtlaması getirilecek mi?

Geçen sene bilindiği üzere limon, patates ve soğan gibi talebin arttığı ürünler hakkında ihracat izni getirilmişti. Bu sene hangi gıda ürünlerine ihracat izni getirileceği konusunun Gıda Komitesi tarafından değerlendirileceği belirtilmişti.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 13:19