Son dakika: Enflasyon rakamları belli oldu!

2021 senesinin Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. 2021 senesinin Ocak ayında senelik enflasyon, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, yüzde 14,97 oldu. 2021 senesinin Ocak ayında TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), aylık bazda yüzde 1,68 arttı. 2021 senesinin Ocak ayında Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık bazda yüzde 2,66 arttı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları, 12 aylık ortalamalar göz önünde bulundurulduğunda yüzde 12,53 artış gösterirken, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 13,64 artış gösterdi.

Senelik en düşük artış hangi grupta oldu?

Tütün ve alkollü içecekler grubu, yüzde 1,35 ile senelik en düşük artışın gerçekleştiği grup oldu.

Bir önceki senenin aynı ayına göre en düşük artış hangi gruplarda oldu?

2020 senesinin Ocak ayına göre en düşük artış yaşanan gruplardan ilki yüzde 2,12'yle ayakkabı ve giyim grubu oldu. İkincisi yüzde 6,13'le eğitim grubu olurken, üçüncüsü yüzde 6,32'yle haberleşme grubu olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki senenin aynı ayına göre en yüksek artış hangi gruplarda oldu?

2020 senesinin Ocak ayına göre en yüksek artış yaşanan gruplardan ilki yüzde 24,53'le muhtelif mal ve hizmetler grubu oldu. İkinci yüzde 23,25'le ev eşyası grubu olurken, üçüncüsü yüzde 21,43'le ulaştırma oldu.

Ana harcama gruplarına göre en az ve en fazla artış gösteren gruplar hangileri?

2021 senesinin Ocak ayında ana harcama gruplarına göre azalma kaydeden grup yüzde 0,03'le eğitim grubu oldu. 2021 senesinin Ocak ayında ana harcama gruplarına göre en az artış yaşanan gruplardan ilki yüzde 0,31'le haberleşme grubu oldu. İkincisi yüzde 0,67'yle tütün ve alkollü içecekler grubu olurken, üçüncüsü yüzde 1,12'yle ulaştırma grubu oldu. 2021 senesinin Ocak ayında ana harcama gruplarına göre en fazla artış yaşanan gruplardan ilki yüzde 4,25'le sağlık grubu oldu. İkincisi yüzde 3,02'yle konut grubu olurken, üçüncüsü yüzde 2,90'la ev eşyası grubu oldu.

TÜFE arttı

2021 senesinin Ocak ayında TÜFE'de (Tüketici Fiyat Endeksi) altın, tütün ve alkollü içecekler, enerji ile işlenmemiş gıda ürünleri dışarıda bırakıldığında Aralık ayına kıyasla yüzde 1,64 artış oldu. 2020 senesinin Ocak ayına kıyasla yüzde 16,00 artış yaşandı. 12 aylık ortalamalara göre 2021 senesinin Ocak ayında TÜFE'de yüzde 12,26 artış yaşandı.

Zam şampiyonları belli oldu

Mandalinada geçtiğimiz ay yaşanan fiyat artışını otoban geçiş ücreti yüzde 25,5'le takip etti. Otoban geçiş ücretinin arkasından yüzde 21,29'la salatalık geldi. 2021 senesinin Ocak ayında en fazla artış yüzde 21,03'le köprü geçiş ücreti oldu. Onun arkasında çarliston biber yüzde 18,85'le geldi. Daha sonra da patlıcan ve yoğurt yüzde 14,6'yla geldi. En fazla fiyat düşüşü geçtiğimiz ay karnabaharda yüzde 45,79'la oldu. Karnabaharın arkasında domates yüzde 21,17'yle geldi. Bunu ıspanak yüzde 17,6'yla, çocuk botları yüzde 12,2'yle ve kabak yüzde 11,72'yle takip etti.

Ekonomistler, senelik enflasyon için yüzde 14,75 tahmininde bulunmuştu.