Son dakika: Altın fiyatları düştü! Altın fiyatları ne kadar? 

Dolar kuru hatırlanacağı üzere son altı ayın en düşük düzeylerine geriledi. Global toparlanmaya yönelik iyimserlik artış gösterdi. Toplu aşılama sürecine de geçilmesiyle birlikte altın fiyatları da son ayların en düşük düzeyine geriledi. Koronavirüs sebebiyle risk algısının artması, hükümetler ve merkez bankaları tarafından trilyonlarca dolar değerinde tedbir alınması ve ekonomilerde toparlanmanın başlaması sonucu global piyasalarda düşüş eğilimi sürüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı bugün 401,4 TL'ye kadar geriledi. Son ayların en düşük düzeyine gerileyen altının gram fiyatı 404,7 TL'den işlem görmeye başladı. Altının gram fiyatı dün kapanışta 403,7 TL oldu. Böylece bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9'lık bir gerileme oldu.

Altının gram fiyatında 401,4 TL'nin görülmesinden sonra bugün saat 11.00'da 404,7 TL'de sabitlendi. Yani bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2'lik artış oldu. Çeyrek altın 673 TL'den satılmaya başladı. Cumhuriyet altının ise 2.278 TL'den satıldığı görüldü. Altının ons fiyatı ise 1.790 dolar düzeyinden işlem görmeye başladı.

Tarihi zirveye ulaşmıştı

2020 senesinin Kasım ayında altının gram fiyatı, 541 TL ile tarihi zirveye ulaşmıştı. Son üç ayda yüzde 25'e yakın değer kaybına uğrayan altının gram fiyatı 405 TL'ye kadar düştü. Böylece 22 Temmuz 2020 tarihinden beri en düşük düzeye gerilemiş oldu. Altının ons fiyatı ise son üç ayda yüzde 7 oranında değer kaybetti.

TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) yüzde 5 enflasyon hedefi için sıkı para politikası izlemesi, son üç ayda dolar kurunun düşüş eğilimi göstermesi ve altının ons fiyatının düşüşe geçmesi üzerine Türkiye'de altın fiyatları hızlı bir şekilde geriledi.

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) 1 trilyon 900 milyar dolar değerindeki ekonomik destek paketine dair pozitif haber akışıyla birlikte risk iştahı da arttı. Böylece altının ons fiyatına yönelik baskılanma başladı. Enflasyon görünümüne dair riskler sonucunda da altına yönelik talep kötü etkilenmeye başladı.

Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi?

Altın fiyatlarındaki düşüş biraz daha sürecek ama kalıcı hale gelmeyecek. Ekonomistler, 2021 senesinde dolar kurundaki muhtemel toparlanmalarla birlikte altının gram fiyatına destek verileceğini ifade ediyorlar. Böylece yaz aylarında altının gram fiyatının yeniden 500 TL'nin üstüne çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle altın borcu olanların dikkatli olmaları gerekiyor.

Güncel altın fiyatları ne kadar?

17 Şubat altın fiyatları ne kadar? İşte son ayrıntılar...

Altının gram fiyatı saat 14.50 itibarıyla 403,259 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı saat 14.50 itibarıyla 659,25 TL'den işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise saat 14.50 itibarıyla 1,788,35 TL'den işlem görüyor.