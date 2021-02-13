Son 300 Yılın En Ciddi Daralması: İngiltere Ekonomisi 2020’de Yüzde 9,9 Küçüldü

Koronavirüs salgını milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olmasının yanında, dünya ekonomisinde de ciddi bir daralmaya neden oldu. İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu (ONS), ülkede 2020 yılındaki küçülmenin yüzde 9,9 oranında olduğunu belirtti. Bu oran tarihteki en büyük küçülmenin iki katından daha fazla oldu. İngiltere’de GSYH 2. Dünya Savaşı’nın ardından hesaplanmış ve yıllık küçülme oranı en fazla 4,1 olmuştu. Uzmanlar, 2020 ylındaki küçülmenin 1709 yılından bu yana en ciddi ekonomik daralma olduğuna işaret ediyor.

İngiltere’de rekor küçülmenin nedeni ne?

Ülkede yüzde 9,9’luk küçülme oranının, ekonominin ciddi ölçüde hizmet sektörü ile ilişkili olmasıyla açıklanıyor. Hizmet sektörü, karantina önlemleri sürecinde çok ciddi şekilde etkilendi. ONS, 2020’nin son çeyreğinde yüzde 1’lik bir büyümeye işaret ediyor, özellikle Aralık ayınd yeme içme ve konaklama sektöründeki hareketlilik büyümeyi sağladı. Maliye Bakanı Rishi Sunak, konuyla ilgili “Bugünkü rakamlar ekonominin, tüm dünyayı etkileyen pandemide ağır bir darbe aldığını gösteriyor. Kış döneminde ekonominin direncine ilişkin bazı olumlu işaretler olmasına karşın mevcut karantina önlemleri birçok insanı ve işletmeyi etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle, istihdamı, işletmeleri ve insanların geçim kaynaklarını korumaya odaklanıyoruz” derken, toparlanmanın bahar aylarında görülebileceği ifade edildi.

Koronavirüs pandemisinin dünyada en ciddi şekilde etkilediği ülkelerden biri olan ve mutasyon virüsle yeniden gündeme gelen İngiltere’de, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115 bini geçti.