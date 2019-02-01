SoftBank Guazi’ye 1.5 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Şubat () – Japonya merkezli SoftBank Group, Çin merkezli otomobil alım-satım hizmeti sunan internet platformu Guazi’ye 1.5 milyar dolar yatırım yapmak için görüşmeler yapıyor.

Financial Times’da yer alan habere göre, e-ticaret şirketi Guazi ve SoftBank Vision Fund arasında yapılan görüşmeler devam ederken, kararın gelecek haftalarda açıklanabileceği söylendi.

SoftBank geçen günlerde WeWork’e yapmayı planladığı yatırımı azaltacağını duyurmuş, bazı medya kaynakları da Japonya merkezli şirketin araç çağırma startupı Grab Inc.’ye yatırım yapmaya hazırlandığını iddia etmişti.