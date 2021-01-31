SKG’dan Sevindiren Müjde! Başvuranlar Ödemelerini Anında Alacaklar!

SGK kapsamında vatandaşlarımız bir müjdeli haber daha geldi. Bu başvuruları yapan her vatandaşımız ödemelerinin hızlı bir şekilde gün içinde alabilecek. Bu haber ise emekli olmak için bekleyen vatandaşlarımız ilgilendiriyor!

Emekli olmak için gün bekleyen vatandaşlarımız, prim gün ödeme eksiklerini tamamlamak istiyorlar.

SGK ise bu konuda müjdeli haberi patlattı. Başvuru yağan tüm vatandaşlarımıza erken başvurular kapsamında ödemeleri hemen yatacağı duyuruldu. Son dakika açıklamalarına göre de vatandaşlarımız yine primlerinde geçmişe dönük de ödemeler yapabilecekler.

Bunun içinse bazı şartlar gerekiyor. Fakat aranan şartları sağlayan her vatandaşımız başvuruda bulanabilir. BAĞ-KUR kapsamında ödeme alan bireylere de yine haklar sunulacak. Bunlardan biri emeklilik. Yani vatandaşlarımız ödemlerini yaparak anında emekli olabilecek.

Ülkemiz uzun zamandır korona virüsü salgını ile tıpkı tüm dünya gibi baş etmekte. Salgın kapsamında gerek devlet gerekse kurumlar tarafından vatandaşlarımıza birçok alanda kolaylıklar sunulmaya başlandı. Bu alanlardan bir tanesi de prim borçları ile ilgili oldu. Prim borcu bulunan vatandaşlarımızın geçmişe dönük borçlarını kapatmaları için çeşitli fırsatlar sunuluyor.

Bu fırsatlardan yararlanmak içinse vatandaşlarımızın çeşitli koşulları uyuyor olması gerek. Doğum yılı ve yaş koşulunu tamamlayan vatandaşlarımız prim borçlarını kapatarak borçlarını tek seferde toplu ödeme şansı yakalayacak.

TOPLU PARA ALMA KOŞULLARI

SGK kapmasında gelen açıklamalar göre toplu para ödemeleri içinde koşullar aranmaktadır.

Prim ödemelerinde kalan eksikleri tamamlayan vatandaşlarımız koşulları sağlıyorsa toplu bir şekilde paralarını da alabilecekler.

Vatandaşlarımızda aranan koşullar ise şu şekildedir;

Sigortalı çalışmamak

Şahsa ait ticari iş yerinin bulunmaması

Emekli olmak için gerek yıl ve yaş koşullarını sağlamak

9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların 3600 prim günü ödemesini tamamlamış olması

Başvuru ise SGK üzerinden yapılabilmektedir. Gereken koşulları sağlayan vatandaşlarımız toplu prim ödemelerini de alabilir.