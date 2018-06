Sivas'a yeni organize sanayi bölgesi

SİVAS, () - SİVAS'ta yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlayaması beklenen Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapı inşaat protokol sözleşmesi imzalandı.

Sivas Valiliği Vali Hasan Canpolat Salonu'nda yapılan imza törenine Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas İl Özesi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, TSO Başkanı Mustafa Eken ile yüklenici firma yetkilileri katıldı. İmza töreninde konuşan Vali Davut Gül, organize sanayi bölgelerinin her ilde 3 tane ortağı olduğunu belirterek bunların; il özel idaresi, belediyeler ve ticaret odaları olduğunu söyledi. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde 814 hektar arazi bulunduğunu kaydeden Gül, "Bunun diğer organize sanayi böğlerinden farkı; her parselinde demiryolu kılçık hattı var. Yani 224 sanayi parselimizin 224'ününde demiryoluna ulaşabildiği bir imkân var. Bizi güçlü ve farklı kılan bu. Parsellere demiryolu hattının yapılmasında Sayın Habib Soluk'un her aşamada katkısı var" diye konuştu.

2015 yılında imar planının onaylandığını hatırlatan Gül, "Biz bunu 40 yıldır konuştuk ama fiilen bunun yapılma aşaması son 3 yılda hızlandı. İmam planının da onaylanması tek başına yetmiyor. Kamulaştırılması normal süreci takip ettiğinizde 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl sürebiliyor. Arazisi olanlara ulaşmak, paranızla o arazileri almak çok meşakkatli bir iş. Kamulaştırma çözülmeyince de işe başlayamıyorsunuz. Bakanlar Kurulu burayla ilgili acele kamulaştırma kararı aldı. Organize sanayi bölgelerinde son 15 yılda bakanlar kurlunun acele kamulaştırma kararı aldığı başka bir yer yok. Projemiz bitti ve 7 Haziran'da proje ihalesini gerçekleştirdik" diye konuştu.

Alt yapı çalışmalarının iki yıllık bir süresinin olduğunu kaydeden Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim isteğimiz 2019 yılının 4 Eylül'ünde bitmesi. Neden? Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı. 100'üncü yılda 100 projemiz vardı. Bunu da kamuoyu ile paylaşmıştık. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin her aşamasında bize rehberlik eden Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz başta olmak üzere, Bakanımız Mehmet Habib Soluk'a, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, ticaret odası başkanımıza, özel idare genel sekreteri ve ekibine, alt yapıyı yapacak firmaya teşekkür ediyorum. Burası tamamen dolduğunda 40 bin kişilik istihdam sağlayacak. Sivas gelişecekse özel sektör eli ile gelişecek. Sivas'ta kamu yatırımı anlamında yapılabilecek her şey hemen hemen yapıldı. Eksikler varsa da yapılıyor. Ya planlama aşamasındadır, ya proje aşamasındadır, ya da fiilen inşaat aşamasındadır. Burada özel sektörün önü açıldığında sanayi daha da gelişecek. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

Ak Parti Sivas Milletvekili Soluk ise her fabrikanın 10'ar ve 100'er dekardan oluşacağını belirterek, "Her fabrikanın demiryolu kılçık ağının girmesi çok önemli. Limanlara ulaşabilecek bir konumdayız. Hemen yanında 520 dekarlık lojistik merkezimiz olacak. Demirağ Organize Sanayi ile lojistik merkezi bittiğinde Sivas asıl o zaman kabuğunu kırmış olacak. Dışarıdan göç alacak. Sivas'ın içindeki insanları göç ettirmemek çözüm değildir" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Davut Gül ile yüklenici firma sorumlusu Tuğrul Çelik arasında protokol imzalandı.

FOTOĞRAFLI