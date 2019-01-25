Şirketler kurumsal için dönüşüm programı BISTEP başladı

İstanbul, 25 Ocak () - Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen BISTEP-Şirketler için Kurumsal Dönüşüm Programının ikincisi 25 Ocak Cuma günü, 13 şirketin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile başladığı duyuruldu.

Borsa İstanbul’un yazılı açıklamasında, BISTEP ile şirketlerin kurumsallaşma süreçlerine katkıda bulunmak ve şirketlerin ömürlerinin uzatılarak orta vadede ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturmalarının amaçlandığı belirtildi.

BISTEP’in bir diğer hedefinin, bir finansman kaynağı olarak sermaye piyasalarından faydalanma imkanlarını artırmak adına, şirketlere sermaye piyasalarını Borsa İstanbul gibi doğrudan ilgili kurumlarından öğrenme fırsatı vermek olduğu açıklandı.

BISTEP ile ilgili olarak Borsa İstanbul’dan gelen açıklama şöyle devam etti:

“Toplam 13 gün ve 108 saatlik seminerlerden oluşan BISTEP Programı tasarlanırken, üst düzey yönetici bakış açısından yaklaşılmış ve yöneticilerin insan kaynakları, finans, ekonomi, hukuk, strateji gibi temel alanlardaki yenilikleri öğrenmelerine imkân tanıyan ve aynı zamanda dijitalleşme, İnovasyon, dönüşüm ve değişim liderliği gibi güncel konuları da bulabilecekleri bir içerik oluşturulmuştur.

“Sermaye piyasaları modülü ise Borsa İstanbul’un yanı sıra aracı kurumlar, bağımsız denetim firmaları ve hukuk firmalarından oluşan program ortaklarımız tarafından anlatılmaktadır. Başta Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi olmak diğer program ortaklarımız Program süresince ve sonrasında şirketlerimize sermaye piyasaları ile ilgili her türlü desteği vermekten mutluluk duyacaklardır.” (Fotoğraflı)