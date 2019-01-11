Sinema sektöründe gelirler blockchain üzerinden dağıtılacak

İstanbul, 11 Ocak () - Türkiye’nin önde gelen film üreticilerinden Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM), blockchain girişimi Proofstack işbirliğiyle, "kârın doğru olarak dağıtılması, ödemeler zinciri ve aracılık maliyetleri ve lisanslama" gibi çeşitli alanlarda blockchain teknolojisi kullanacak.

BKM Mutfak Genel Müdürü ve Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Ferat Bilgin, söz konusu işbirliğiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Blokzincir teknolojisi ile dünya ekonomi kurgusu değişiyor. Blockchain teknolojisi hemen her sektörde önemli ölçüde şeffaflık, takip edilebilirlik ve maliyet avantajları sağlamaktadır. Türk sinema endüstrisi de bu teknolojik yeniliklere adapte olmalıdır.

"Sinema sektörünün sorunlarına çözümler geliştireceğiz"

"Yaptığımız işbirliği kapsamında; bordrolomalardaki şeffaf olmayan yanlış ve yanıltıcı bilgi akışı, aracılık maliyetleri ve ödemeler zincirindeki aksaklık ve gecikmeler, karın doğru şekilde dağıtılmasındaki zorluklar, internet mecrasındaki lisanslama ve gelir dağıtımların zorluğu, finansman sağlama, aracı komisyonları ve maliyetlerinin sektöre olumsuz etkisi gibi en önemli sorunlara güven, güvenlik, şeffaflık ve maliyet avantajlı çözümler üretebileceğiz."

Proofstack Kurucu Ortağı Kadir Kurtuluş da, sinema sektöründe blockchain teknolojisinin önemine dikkat çekti ve ekledi:

"Proofstack olarak Boğaziçi Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi ve Türkiye’deki daha bir çok kurumla blockchain alanında iş ortaklıkları oluşturduk. Proofstack satışa geçebilmiş ve birçok uluslararası ödüller almış dünyadaki nadir blockchain girişimlerinden birisi. Bu anlamda tüm tecrübemizle sinema sektörünün sorunlarına çözümler geliştireceğiz.

"Sinema sektörü şeffaflığın olmazsa olmaz olduğu bir alandır. Dolayısıyla takip edilebilirlik, güven, güvenlik ve şeffaflık sağlayacak blockchain uygulamaları sektörde bugün de yaşadığımız anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir araç olacaktır. Sinema endüstrisinde tartışmalara mahal vermeden güvenli, hızlı hak ve gelir dağılımı için blockchain teknolojisi büyük bir fırsattır."

"Türk sineması, dünyaya ulaşmakta en önemli silahımız"

Ferat Bilgin ayrıca dijitalleşme çağında sinemanın önemine vurgu yaptı ve açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dijital platformlar geldi ve hızla büyümeye devam ediyor. Bu gelişmeler dolayısıyla sektörde taşları değiştirecek fonksiyonel değişimlerin yaşanacağını göreceğiz.

"Türk sinemasının özellikle üzerinde durması gereken konu bugünkü yapımcı-salon tartışmalarının çok ötesinde ‘offline’ ve ‘online’ gösterim mecralarının ne yöne gittiği ve buna hazırlık yapılıp yapılmadığı olmalıdır.

"Sonuç olarak sinema hatta tüm içerik üreticilerinin dijitalleşmesi büyük önem arz ediyor. Dijitalleşmeyi de doğru şekilde yapmak en az dijitalleşmek kadar önemli ve bu noktada da dünyanın yönü blockchain teknolojileri olacaktır.

"Kesin olan şey, blockchain teknolojisi sinema sektörünün geleceğindedir. Amerika’nın en önemli silahı Hollywood’dur. 1948 Paramount kararlarıyla sinemalarında monopol ve diğer konularda girişimlerini yapmışlar, çözümlerini üretmişler.

"Türkiye’nin de bölgesel güç olmaktaki ve gelirlerini arttırmaktaki araçlarından biri sinemadır. Sinema; yıllık 350 milyon dolarlık film ihracatı ile ülkeye katma değer sağlamasının yanında; kültürümüzün tanıtımı, dünyaya ulaşmak ve turizm gelirlerini arttırmakta en önemli silahımızdır, gücümüzdür.

"Bu gücü korumak ve bölgesel güç olmaya katkı sağlamak adına hem regülasyon hem de teknoloji anlamında üstümüze düşen ne varsa yapacağız."

